Kundansvarig konsultchef till KFX HR-partner
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vi söker en engagerad och affärsdriven rekryterande konsultchef som vill ta helhetsansvar för både kund, konsult och affär. I denna roll är du en nyckelperson i att utveckla vår konsultverksamhet genom att äga och bygga kundrelationer, driva affären framåt och säkerställa att rätt kompetens matchas med rätt uppdrag.
Rollen innebär ett brett ansvar där du arbetar med försäljning till nya kunder, driver egna kundkonton, ansvarar för rekrytering av konsulter och leder dem i deras uppdrag. Du arbetar nära både kunder och konsulter och har ett tydligt fokus på kvalitet, lönsamhet och långsiktiga relationer.
Hos oss får du en affärsnära roll med stort handlingsutrymme, där du har möjlighet att påverka, utveckla och bygga din egen affär och arbeta med ett erfaret team runtom dig.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en allt mer digital värd. KFX fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare.
Med 40 år i branschen har vi idag regionala kontor runt om i hela landet. Vår målsättning är att kommunikationen, både internt och mot våra kunder, alltid ska präglas av respekt, lyhördhet och tydlighet. Hos oss kan du alltid komma med idéer, input och förslag - oavsett roll eller år inom bolaget.
Vårt arbetsklimat präglas av affärsfokus, teamkänsla och en positiv anda. På KFX stöttar vi varandra i motgångar och gläds åt varandras och vår gemensamma framgång.Dina arbetsuppgifter
Som kundansvarig konsultchef har du ett helhetsansvar för kund, konsult och affär. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Äga och utveckla egna kundkonton
Bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljning
Rekrytera konsulter och specialister
Leda, coacha och utveckla dina konsulter
Ansvara för beläggning, resultat och lönsamhet
Följa upp uppdrag, kvalitet och leverans
Arbeta med prognoser, nyckeltal och affärsuppföljning
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom rekrytering, bemanning och försäljning.
Du rekryterar främst till roller inom facility management och administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i att ta ansvar, driva affärer och bygga relationer. Du är strukturerad, affärsmässig och trivs i en roll där tempot är högt och besluten många.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av kundansvar och försäljning
Förmåga att snabbt skapa förtroende hos kunder, kandidater och samarbetspartners
Stark social och kommunikativ förmåga
Lösningsorienterad med fokus på kundens bästa
God stresstålighet och trygghet i pressade situationer
Förmåga att leda, motivera och utveckla dina konsulter
Flytande svenska
B-körkortÖvrig information
Tillträde: April 2026
Omfattning: Heltid, tills vidare
Plats: Stockholm
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Vid frågor är du välkommen att kontakta Vice VD, William Ericson på 070-663 99 09 alt. william.ericson@kfx.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
