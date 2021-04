Kundansvarig / Innesäljare / B2B - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Mölndal

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Mölndal2021-04-14Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-14I den här rollen får du initialt en konsultanställning hos Bravura och det är uttalat att aPak har för avsikt att erbjuda dig en anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och aPak en bra möjlighet att lära känna varandra samt att utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.APak är ett hållbart och stabilt förpackningsföretag med anor sedan 1917. De tillhandahåller allt inom emballage och är framförallt välkända för de kundanpassade lösningarna och den personliga servicen. Idag arbetar de omkring 70 medarbetarna på huvudkontoret i Mölndal samt i Kjula och Eskilstuna.För aPak är det viktigt att skapa en trevlig och attraktiv arbetsplats där alla i personalen ska trivas och ha roligt på jobbet. Detta, genom att erbjuda trivsamma och luftiga lokaler, gemensamma personalaktiviteter och dagliga fikastunder tillsammans. aPak värnar om att ha en platt organisationskultur med korta beslutsvägar. Personalens välmående är en central fråga för aPak som vill erbjuda en trygg och hälsosam arbetsplats med många personalförmåner. aPaks kontor i Mölndal erbjuder tillgång till ett eget gym och padelbana, där det hålls i gruppträningspass och turneringar.I rollen som kundansvarig är ditt främsta ansvar att upprätthålla en god relation med dina kunder både i Sverige, Europa och USA. Du ansvarar för den löpande operativa kontakten med aPaks kunder och dess underleverantörer och ser till att samarbetet med dessa fungerar på bästa sätt. Kontakten sker i största utsträckning över telefon och via mail. Utöver att arbeta för att utveckla relationen med befintliga kunder arbetar du även med nykundsbearbetning för att öka din kundstock. Du arbetar tillsammans med kollegor i samma roll som du och tillhör även en större grupp där ni tillsammans utgör försäljningsteamet.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning och en god förståelse för säljprocessenDu är bra på att uttrycka dig i skrift och en van mailanvändareDu talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Tyska är meriterandeB-körkortVi söker dig med en fallenhet för kundrelationer och förmågan att skapa förtroende och långsiktiga relationer. Du är van vid att skapa nya kundkontakter och har ett intresse för och förmågan att förstå affärsmässiga principer och logistiska flöden. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt, har förmågan att skapa och hålla struktur i ditt arbete och att prioritera rätt saker. Samtidigt kan du arbeta utanför ramen av din arbetsbeskrivning och hjälper och stöttar gärna dina kollegor när det behövs.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: MölndalLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Innesälj, försäljning, B2B, kundsupport, kundservice, kundservicemedarbetare, service, kundkoordinator, telefon, administration, order, offert, Excel, Jeeves, CRM, heltid, Göteborg, Mölndal, aPakVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-14Bravura Sverige AB5690149