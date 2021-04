Kundansvarig - Upgraded People AB - Säljarjobb i Malmö

Upgraded People AB / Säljarjobb / Malmö2021-04-09Om UpgradedUpgraded är en ambitiös utmanare i branscher som växer i raketfart och i båda våra affärsområden, rekrytering och konsultförmedling, står kunden i centrum genom ett proaktivt, personligt och engagerat arbetssätt. Inom rekryteringsområdet hjälper vi våra kunder att hitta rätt kompetens inom ett brett spektrum med fokus på specialisttjänster i en branschoberoende kundportfölj. Hos oss arbetar du tillsammans med ett entreprenöriellt, positivt och personligt team med mångårig erfarenhet inom HR, IT och försäljning, som alla drivs av att bygga relationer genom nöjda kunder och roliga samarbeten! Med anledning av att vi är inne i en kraftig tillväxtfas söker vi nu en Kundansvarig till vårt Malmökontor som vill bli en del av vårt team och fortsätta resan tillsammans med oss.Om tjänstenI en roll som Kundansvarig på Upgraded har du ansvar både för att utveckla nya affärsmöjligheter och att utveckla våra samarbeten med befintliga kunder inom rekryteringsområdet. Vi arbetar branschoberoende både inom privat och offentlig sektor där vi rekryterar chefer och specialist-tjänster. Rollen innefattar löpande kunddialoger, nykundsbearbetning och offertskrivning. Det förutsätts därför att du är en självgående person med ett stort engagemang, samt har både intresse och god förmåga att sätta dig in i våra kunders utmaningar gällande kompetensförsörjning. Vi erbjuder rätt person en omväxlande tjänst med stor frihet under ansvar, där vi tillsammans alltid strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar.2021-04-09Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, gärna inom rekrytering och bemanning. Har du dessutom relevant utbildning efter gymnasiet är det positivt.Vidare tror vi att du har en utpräglad förmåga att sätta dig in i olika sammanhang och organisationers utmaningar för att kunna matcha våra olika erbjudanden mot kundernas behov. Resor förekommer i tjänsten och därför är körkort B också meriterande.Personliga egenskaperVi tror att du är driven och förtroendeingivande, och har lätt för att skapa relationer med personer på olika befattningsnivåer, samtidigt som du besitter en stark initiativförmåga och är affärs- och resultatdriven med en vilja att nå högt uppsatta mål. För att trivas i rollen tror vi också att du gillar utmaningar och uppskattar variationen mellan utmanande, intensiva och professionella säljcase samt sociala events och aktiviteter. Du är dessutom kreativ och serviceinriktad - allt för att kunna läsa av och tillgodose kundernas behov. Du har också en analytisk förmåga med god kunskap av att hantera, skriva och förbereda text på ett noggrant sätt. Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är väldigt viktigt för oss, men också att du har en god organisatorisk och kommunikativ förmåga överlag.Om ovanstående beskrivning passar in på dig är du varmt välkommen att söka tjänsten genom att följa länken nedan och skicka in ditt CV och ett personligt brev.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Anderbjuv, VD rekrytering på 0768-90 39 25 eller på mail john.a@upgraded.se Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-12Upgraded People AB5680281