Kundansvarig - Offentlig sektor
På KONTORAB strävar vi efter att alltid leverera service i världsklass.
Vi söker nu en kundansvarig med erfarenhet av offentlig sektor och offentlig upphandling, som vill arbeta långsiktigt med våra avtalskunder inom kommun, region och andra offentliga verksamheter.
Rollen omfattar flera varugruppsområden, bland annat trycksaker, profilmaterial, kontorsmaterial, gåvor samt övrigt förbrukningsmaterial. Du blir en viktig länk mellan kund, avtal och vår interna organisation.
Om rollen
Som kundansvarig inom offentlig sektor ansvarar du för att utveckla och förvalta våra upphandlade avtal och kundrelationer.
Arbetet är både operativt och affärsnära, med stort eget ansvar.
I rollen ingår bland annat:
Löpande kontakt med offentliga avtalskunder
Uppföljning av avtal inom trycksaker, profilmaterial, kontorsmaterial, gåvor och förbrukningsmaterial
Säkerställa att leveranser, priser och sortiment följer upphandlade villkor
Proaktiv utveckling av samarbetet inom befintliga ramavtal
Dialog med kund kring behov, förbättringar och avropsrutiner
Samordning internt mot sälj, inköp, administration och logistik
Tolkning av avtal samt stöd internt i avtals- och upphandlingsrelaterade frågor
Du arbetar nära kunden och har en central roll i att skapa struktur, trygghet och långsiktigt värde i samarbetet.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, trygg och ansvarstagande, och som har god förståelse för hur offentlig sektor fungerar.
Du trivs i en roll där:
Avtal, processer och uppföljning är en naturlig del av vardagen
Kundrelationer byggs långsiktigt och professionellt
Ordning, tydlighet och kvalitet är lika viktigt som service
Du är självgående men trivs i team, har ett professionellt bemötande och klarar perioder med högt tempo utan att tumma på kvalitet.
Mycket god svenska i tal och skrift
God engelska
Erfarenhet av arbete mot offentlig sektor
B-körkort
Meriterande:
Kunskap om LOU och offentlig upphandling
Erfarenhet av avtalsförvaltning eller kundansvar
Erfarenhet inom någon eller flera av varugrupperna:
trycksaker, profilmaterial, kontorsmaterial, gåvor eller förbrukningsmaterial
Eftergymnasial utbildning inom försäljning, inköp eller logistik
KONTORAB är ett familjeägt företag sedan 1978, där tradition möter utveckling.
Hos oss får du:
En central och långsiktig roll i ett stabilt och växande bolag
Arbete med upphandlade avtal och viktiga offentliga kunder
Nära samarbete med kollegor, ledning och stödfunktioner
En arbetsmiljö där ansvar, struktur och lagarbete står i fokus
Fast grundlön med bonusdel kopplad till uppnådda mål
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Placering: Norrköping (eller enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du redo att ta nästa steg och arbeta affärsnära med offentlig sektor i ett familjeägt bolag med stark kultur?
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
