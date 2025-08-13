Kund- och affärssupport till Säkerhetsteknik i Örestad AB
2025-08-13
Vill du arbeta i en växande organisation där ditt kundfokus och din administrativa kompetens gör skillnad? Som kund- och affärssupport på Säkerhetsteknik blir du en viktig del i utvecklingen av den administrativa avdelningen. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Det är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. Du blir inledningsvis anställd hos Bravura, men det är uttalat att Säkerhetsteknik har för avsikt att på sikt erbjuda dig en anställning hos dem. Detta ger både dig och Säkerhetsteknik en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete. Om företaget
Säkerhetsteknik grundades 2005 och har sedan dess förvärvat Kafa, SKT och ADS för att kunna erbjuda helhetslösningar inom inbrottslarm, dörrautomatik, kameraövervakning, elektroniska och mekaniska lås, passersystem, porttelefoni, hosting samt service och underhåll. De projekterar, säljer, installerar och utför service och underhåll anpassat efter kundernas behov. Oavsett om det gäller ett litet företag eller ett stort fastighetsbolag har de rätt lösning för sina kunder. Som oberoende installatör hjälper de sina kunder att hitta den bästa lösningen för deras fastigheter.
Läs mer om Säkerhetsteknik i Örestad AB på sakerhetsteknikab.seDina arbetsuppgifter
Som kund- och affärssupport arbetar du för både den administrativa och den operativa delen i verksamheten. I din roll samarbetar du internt med dina administrativa kollegor samt tekniker, säljare och projektledare och externt med kunder och leverantörer.
Du hanterar hela orderprocessen från beställning till orderläggning, teknikerkontakt, uppföljning och attestering av order. Du arbetar i olika kundportaler och sköter återkopplingen till dessa. Vidare hanterar du allt från fakturafrågor, krediteringar, reklamationer till allmänna ärenden. Du sköter även mottagande och kontering av leverantörsfakturor samt deltar aktivt till effektivisering av processen. Du är också delaktig i att de ekonomiska flödena fungerar effektivt och är korrekta.
Vid tekniska frågor eller utmaningar fungerar du som en central koordinator och samarbetar tätt med tekniker för att snabbt hitta en lösning. En viktig del av ditt arbete är att genom ditt professionella och serviceinriktat bemötande upprätthålla en hög servicenivå och på så sätt bidra till hög kundnöjdhet.
Tjänsten är fördelad mellan Malmö och Helsingborg med ungefär lika tid på respektive kontor.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst gymnasieutbildning
Flera års arbetslivserfarenhet inom kundservice och administration
Mycket god dator- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska - i både tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska - tal
B körkort
Vi söker dig med god servicekänsla som gillar att ha kontakt med människor. Du är trygg i att hantera kundärende och bidrar till en positiv kundupplevelse. Du arbetar metodiskt och strukturerat trots att "det brinner runt dig" - d.v.s. - att även vid hög arbetsbelastning bibehåller du ett lugnt och en hög kvalitet på ditt arbete.
Vidare är du engagerad och kommer gärna med idéer och förbättringsförslag. Du är självgående men uppskattar att arbeta i team. Du förstår vikten av ett proffsigt och trevligt bemötande och bidrar gärna till en positiv stämning på kontoret.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi avpublicerar annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
