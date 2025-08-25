Kulturintresserad personlig assistent sökeskes
2025-08-25
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
, Malmö
, Perstorp
, Hässleholm
, Örkelljunga
Vi söker en engagerad och omsorgsfull personlig assistent till en man i 30-års åldern. Vi ser gärna att du, precis som han, har ett stort intresse för klassisk kultur (musik, opera etc.), har humor och sprider glädje omkring dig.
Som assistent kommer du att ha en viktig roll i att underlätta och stötta i vardagen.
Tjänsten är på drygt 75% (plus jour) och innebär just nu arbete må, ti-on och varannan lö-sö.
Arbete förekommer under dygnets alla timmar och dygnspass med jour förekommer.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
God kommunikations- och planeringsförmåga och förmåga att skapa en trygg och respektfull relation är en förutsättning för anställning.
Har du erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är det meriterande.
Dina personliga egenskaper:
Omtänksam och empatisk
Positiv attityd
Humor
Flexibel och anpassningsbar till olika situationer
Förmåga att kreativt lösa problem och vara proaktiv i sitt arbetssätt
Respektfull och förtroendeingivande
Vad du får som anställd:
Som personlig assistent hos oss kommer du att få möjlighet att göra stor skillnad för en med människa. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där din insats verkligen spelar roll och där du och kunden växer tillsammans.
Om du är en person med ett stort hjärta, brinner för att hjälpa andra och har en passion för kultur, humor och att sprida glädje, då kan detta vara det perfekta jobbet för dig.
Ansök redan idag för att vara med och göra skillnad tillsammans med oss på hjelpa!
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss? Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973), http://https://jobb@hjelpa.se/ Arbetsplats
Hjelpa i Norden Kontakt
Operativ chef/Teamchef
Mårten Björk marten@hjelpa.se 072-404 16 01 Jobbnummer
9472930