Kullens trafikskola
2026-02-04
Jobbar du på trafikskola och vill byta miljö?
En trafikskola med goda resultat, lång erfarenhet och kompetenta lärare.
Kullens Trafikskola har gjort sig känd som Årets nyföretagare 2019 Sollentuna, en trafikskola man kan lita på, med service i toppklass och lärare med lång erfarenhet som resulterar i goda resultat för eleverna.
Kullens finns i centrala Upplands Väsby i nya fräscha lokaler och med bra
kommunikationsmedel.
Vi söker nu en Trafiklärare med frihet ansvar under frihet.
Du som söker behöver vara en bra pedagog och en bra kollega. Viktigt att du är
lyhörd, serviceinriktad och tar stort ansvar. Vi vill att du har en positiv livssyn,
visar omtanke och hänsyn om kollegor och elever. Samtidigt är det viktigt att du är
flexibel och är en bra teamplayer.
Dina arbetsuppgifter blir att utbilda elever för att ta B-körkort. Är du intresserad av
att hålla kurser så finns det även möjlighet att få utökat ansvarsområde såsom att
hålla handledarkurser och Riskettan. Du behärskar Svenska i tal och i skrift, har du
dessutom kunskaper i andra språk är detta naturligtvis ett plus.
Beskrivning av kvalifikationer:
Godkänd av Transportstyrelsen Trafiklärare behörighet B. Har du övriga
Godkänd av Transportstyrelsen Trafiklärare behörighet B. Har du övriga
behörigheter är det meriterande.
Vi är måna om våra kollegor och strävar efter att hålla oss uppdaterade genom att
kontinuerligt delta på kurser och fortbildningar.
Vill du jobba i en stressfri och flexibel miljö där vi har eleven i fokus?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@kullenstrafikskola.nu Arbetsgivare Kullens trafikskola AB
(org.nr 559048-4217)
194 39 UPPLANDS VÄSBY Körkort
Kullens Trafikskola Jobbnummer
9724143