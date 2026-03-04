KS Städ & Fönsterputs AB söker Lokalvårdare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Städarjobb / Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Hörby
, Helsingborg
, Laholm
, Osby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett växande och serviceinriktat företag? Nu söker KS Städ & Fönsterputs AB engagerade lokalvårdare som vill vara med och bidra till hög kvalitet och nöjda kunder.
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra lokalvård inom ditt tilldelade område. Arbetet innefattar daglig städning, periodiskt underhåll samt säkerställande av att våra kunders lokaler håller en hög standard.
Tjänsten innebär kundkontakt och ställer krav på ett professionellt bemötande och god servicekänsla.
Arbetet kan innebära resor mellan olika arbetsplatser, vilket kräver att du har B-körkort och kör på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.
Språkkrav
Svenska
Engelska är meriterande
Vi söker dig som är:
Kvalitetsmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Positiv och serviceinriktad
Du har lätt för att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
KS Städ & Fönsterputs AB är ett serviceföretag inom lokalvård och fönsterputs med fokus på kvalitet, flexibilitet och kundnöjdhet. Vi arbetar nära våra kunder och värdesätter engagemang, ansvar och ett professionellt bemötande i alla led.Övrig information
Körkort klass B (manuell bil) kan vara ett krav beroende på uppdrag
Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse
Provanställning kommer att tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande
Märk din ansökan: Lokalvårdare
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: cv@ksstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
(org.nr 556878-8730)
Almviksvägen 41/14 (visa karta
)
218 45 VINTRIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775611