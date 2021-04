Krys vårdcentral i Nyköping söker en undersköterska - KRY International AB - Undersköterskejobb i Nyköping

KRY International AB / Undersköterskejobb / Nyköping2021-04-14Kry fortsätter resan mot att ta ansvar för hela primärvårdsuppdraget där patientresan nu fortsätter med fysiska vårdmöten med kliniker på Krys vårdcentraler. Att arbeta på en digifysisk vårdcentral är ett helt nytt sätt att arbeta med primärvård. Arbetsmetoden är ny och under uppbyggnad och du blir en viktig del i metodens utveckling.Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter där du har möjlighet till kompetensutveckling, att möta och vårda många patienter samt vara med på resan att utveckla och förändra primärvården. Exempel på arbetsuppgifter du som undersköterska har på vårdcentralen är att assistera läkare och sjuksköterskor, EKG, blodtryck, fot-sårvård, labb och reception.Du kommer att tillhöra ett kompetensstarkt team som bland annat består av specialister i allmänmedicin, läkare, psykolog, distriktssköterska, sjuksköterskor, fysioterapeut/arbetsterapeuit och undersköterskor. För att trivas i rollen uppskattar du att jobba i ett sammansvetsat team, du är trygg i din yrkesroll och prioriterar att ge en hög medicinsk kvalitet. Vi erbjuder dig en positiv och inspirerande arbetsplats med tydligt patientfokus!2021-04-14Godkänd undersköterskeutbildning.Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete på en svensk vårdcentral.Erfarenhet av arbete på laboratorium och med provtagningar.Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.God samarbetsförmåga och är lyhörd, såväl mot dina kollegor som mot patienter.Du är flexibel samt trivs i en roll där du uppmuntras ta initiativ.Har hög servicekänsla och är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först.Meriterande om man är intresserad av IT och olika IT-systemArbetsuppgifter Som undersköterska på Krys vårdcentral arbetar du ofta i en assisterande roll till läkare och sjuksköterskor inför och vid olika typer av undersökningar. Exempel på uppgifter som du kan komma att få göra:Förbereda EKGUtför medicinska provtagningar/mätningar.Assisterar vid injektioner.Därutöver är du tillsammans med dina kollegor ansvarig för laboratoriet och alla provtagningar som utförs där.Utför administrativt receptionsarbete.Vad vi erbjuderEn unik möjlighet att från start vara med och bygga upp framtidens vårdcentral.En vårdcentral som sätter kvalitét och patientsäkerhet som högsta prioritet.En stark och positiv företagskultur och inspirerande arbetsplats med tydligt patientfokus!Övrig InformationStart: JuniPlats: NyköpingOmfattning: 100%Lön: Månadslön enligt överenskommelseOm KryKry är en av de snabbast växande aktörerna inom primärvård i Sverige. Men vi skiljer oss från mängden på fler sätt än så. Hos oss är innovation ett ledord, och genom att utmana status quo driver vi en utveckling som gör högkvalitativ, modern vård mer tillgänglig för alla. Allt vi gör är utformat efter hur människor faktiskt lever sina liv idag. Genom att bygga vårdmottagningar med fokus på patienternas behov, anställa enastående vårdpersonal och se till att de trivs, samt utveckla teknik som gör det enklare att få - och ge - vård, revolutionerar vi sjukvården och skapar verklig förändring i människors liv.Kry lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas bl.a. av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida ( https://www.kry.se/jobba-hos-oss/). Låter detta intressant? Skicka in din ansökan här. Vid frågor vänligen kontakta karin.hagerstrom@kry.se eller klicka här ( https://www.kry.se/for-kliniker/) för att läsa mer om hur det är att arbeta som kliniker hos oss!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01KRY International AB5692535