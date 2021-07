Kronans Apotek söker kundservicemedarbetare - Webhelp Sweden AB - Butikssäljarjobb i Kalmar

Webhelp Sweden AB / Butikssäljarjobb / Kalmar2021-07-07Intresserad av ett omväxlande och utmanande jobb som kundservicemedarbetare?Till vår kundtjänst för Kronans Apotek söker vi nu dig som har en positiv attityd, tycker om att lära dig nya saker, är resultatorienterad och som har lätt för att anpassa sig till nya situationer.Du är proaktiv till naturen, brinner för att hjälpa andra och är lyhörd för kundens behov. För vem uppskattar inte att få hjälp av någon som verkligen förstår och med glädje vill hjälpa till?Ditt arbete kommer att vara omväxlande och ge dig nya utmaningar varje dag, inom allt från frågor om läkemedel, recept, fakturor till tillgänglighet av produkter.All kommunikation med kunder kommer ske via mejl och telefon.Som nyanställd kommer dina tre första veckor vara dedikerade till en grundutbildning på heltid. Under utbildningen ligger fokus på att förbereda dig som nyanställd så att du känner dig trygg i din arbetsroll.Vi söker dig som...Du är en person som är social, tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, har en positiv attityd samt lätt att lära dig nya saker. Vi ser gärna också att du är resultatorienterad, har lätt att hantera varierande arbetsuppgifter och har förmågan att lyssna aktivt.Du har slutfört gymnasiet med godkänt i svenska och engelska och du har även god datorvana, då allt arbete sker via olika system.Om du har tidigare erfarenhet av något serviceyrke är det meriterande.Vad vi kan erbjuda dig...På Webhelp och Kronans Apotek genomsyras kulturen av teamwork och gemensamma aktiviteter vilket bidrar till vårt positiva arbetsklimat. Hos oss kommer du snabbt bli en del av teamet och få chans att träffa flera nya kollegor.Vi erbjuder även stora möjligheter till utveckling och olika karriärmöjligheter på Webhelp. Flera av våra ledare och coacher har påbörjat sin karriär som just kundservicemedarbetare här, så ta chansen du också!Rekryteringsprocessen:Intervjuer sker löpande vilket gör att tjänsterna kan komma att tillsätts innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att genomföra personlighetstestet som skickas ut till dig i samband med att du skickar in din ansökan. Det är ett test från Hucama och det kan hamna i din skräppost så håll koll även där.När du genomfört testet kommer vi att gå igenom din ansökan och om vi anser att du kan vara aktuell för tjänsten kommer vi att ringa upp dig för ett samtal.Bakgrundskontroll av belastningsregister förekommer.START: 2020-08-09PLACERINGSORT: KalmarANSTÄLLNINGSFORM: 75% provanställning samt timanställningLÖN: Enligt kollektivavtalARBETSTIDER: Varierande under öppettiderna: mån-fre 8-18 samt lör-sön 9-16Making business more human for the world's most exciting brandsWe live in an era of fast connectivity and AI. Today, human experiences have even more power to make businesses come to life in customers' hearts and minds.Webhelp is committed to making business more human.It's through this commitment that Webhelp enriches customer experience, and designs business solutions that create value for the world's most exciting companies.Webhelp is a partner across a range of services including customer experience solutions, social media moderation through to payment services.Hundreds of brands across the world trust Webhelp because of their people, the culture they work in, and the ideas and technology they put to work.Webhelp believes that Emotional Intelligence creates a lasting impact, and their skill in marrying a differentiating human touch to the right technology is what makes a real difference for their clients.By choosing Webhelp they access the passion and experience of 60,000 game-changers from more than 170 locations in over 40 countries. Each one determined to bring their own intelligence, empathy, and experience to the table every day. Webhelp invests in people and the environment they work in because they know that when people thrive, it has a powerful impact on them, their customers, and their partners' business.Webhelp believes that making business more human leads to a better customer experience - and a healthier bottom line.Webhelp is the European leader in their industry, with a revenue of EUR1,4B in 2018, and aims for a global leadership position.Webhelp is currently owned by its management and GBL, a leading global investment holding, as of November 2019.More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination: Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.swedishVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-21Webhelp Sweden AB5852693