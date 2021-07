Kriminalvårdsinspektör till Frivården Norrköping - Kriminalvården, Frivården Norrköping - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Norrköping

Kriminalvården, Frivården Norrköping / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Norrköping2021-07-05Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Frivården Norrköping är en del av frivården Östergötlands tre verksamhetsställen fördelade på frivårdskontor i Norrköping, Linköping och i Västervik. Kontoret ligger i centrala Norrköping i nya och fräscha lokaler. På arbetsplatsen arbetar ca 35 personer.2021-07-05Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 18 medarbetare som främst arbetar som frivårdsinspektörer och administratörer. Du ingår i en ledningsgrupp bestående av kriminalvårdschef samt ytterligare tre kriminalvårdsinspektörer.Vem är du?Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Akademisk examen (lägst kandidatnivå) inom ämnesområde som vi bedömer relevant.Väl vitsordad chefs- eller ledarerfarenhet.Kunskap om och erfarenhet av förändringsledning.Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjan.Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.B-körkort.MeriterandeDokumenterad ledarskapsutbildning som Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annan ledarskapsutbildning.Erfarenhet av arbete med motivationsinsatser och vana att leda grupper mot uppsatta mål.Aktuell erfarenhet av arbete inom Kriminalvården och särskilt från frivård.Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården.Erfarenhet av att leda myndighetsutövande organisation företrädesvis inom kriminalvården.Medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andraÄr du nyfiken och vill veta mer? Här kan du läsa mer om oss samt allmänhetens vanliga och ovanliga frågor och våra svar: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/123-fragor/# ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och en säkerhetskontroll kommer därför att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Intervjuer kommer att genomföras den 19 augusti.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Kriminalvården, Frivården Norrköping5845857