Kriminalvårdare till anstalten och häktet Salberga, semestervika - Kriminalvården, Anstalten Salberga - Kriminalvårdarjobb i Sala

Prenumerera på nya jobb hos Kriminalvården, Anstalten Salberga

Kriminalvården, Anstalten Salberga / Kriminalvårdarjobb / Sala2021-04-13Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Läs mer om anstalten Salbergas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/salberga/#om VO Salberga är Sveriges näst största anstalt och tillhör den högsta säkerhetsklassen (säkerhetsklass 1). Det är ca 400anställda varav den största personalgruppen är kriminalvårdare. Anstalten är uppdelad i ett antal enheter och varjeklientavdelning består av mellan 6 och 18 intagna. Salberga öppnade 2007 och är belägen i Sala som geografiskt innebär nära pendlingsmöjligheter från t.ex. Västerås, Uppsala och Avesta.2021-04-13Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver.Vi söker dig som har:Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete ärinte att jämställa med anställningFullständig gymnasiekompetens (läs mer via länk under övrigt)Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skriftGod datorvanaDet är meriterande om du har:Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbeteKunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthanteringRelevanta språkkunskaperB-körkortÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.Kriminalvårdens verksamhet pågår dygnet runt, året runt, och schemaläggning sker därför på oregelbunden arbetstid där tjänstgöring på dagar, kvällar och helger ingår. Vissa scheman innebär arbete på nätter.För att jobba som kriminalvårdare behöver du ha fullständig gymnasiekompetens, läs mer om det här:Läs mer om förutsättningar kring anställningsform här: https://www.kriminalvarden.se//jobba-hososs/ yrkesroller/kriminalvardare/anstallningsform-kriminalvardsutbildning/Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare avrekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Schemalagd arbetstid måndag - söndag. Kvälls- och helgarbete ingår. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Löpande urval tillämpas.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-04-15Kriminalvården, Anstalten Salberga5689051