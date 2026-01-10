Kredithandläggare till Avizion Finans - Malmö
Om Avizion Finans
Avizion Finans är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag med fokus på företagsfinansiering, kreditlösningar, inkasso och redovisning. Sedan starten 2019 har vi vuxit kraftigt och är idag cirka 30 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Jönköping.
På Malmökontoret är vi fem kollegor som arbetar nära varandra i ett prestigelöst och engagerat team.
Om rollen
Som kredithandläggare hos oss arbetar du med hela kreditprocessen - från analys till uppföljning. Rollen är bred och ansvarsfull med många kontaktytor, både internt och externt.
Du har daglig dialog med kunder, säljare och kollegor inom administration och pre-collection och blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kreditbedömning av nya och befintliga kunder samt deras slutkunder
Beviljande av krediter enligt fastställda kreditinstruktioner
Löpande bevakning av krediter, påminnelser och uppföljning
Hantering av in- och utbetalningar i vårt finanssystem
Medverkan vid onboarding av nya kunder
Framtagning av enklare statistik och rapporter
Vi tror att du har
Erfarenhet av kredithandläggning, kreditbedömning eller liknande, t.ex. från bank, finansbolag, leasing, factoring eller inkasso
Ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
Förmåga att fatta egna beslut och ta ansvar
Trivs i en roll med många kontaktytor och kunddialog
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid personlighet och inställning. Du får självklart en gedigen introduktion och stöd för att lyckas i rollen.
Därför ska du välja Avizion Finans
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang, där vi stöttar varandra och har kul tillsammans - både på och utanför jobbet.
Vi erbjuder:
Ett entreprenöriellt och snabbväxande finansbolag
Trevliga lokaler i centrala Malmö
En utvecklande roll med stort ansvar
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
En stark företagskultur med engagerade kollegor
I denna rekrytering samarbetar Avizion Finans med M-R Partner AB.Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
John Rembeck0730-46 31 21john@mrpartner.se
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag eller hör av dig så tar vi ett första samtal. Så ansöker du
