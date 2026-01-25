Kredithandläggare till Avizion Finans - Malmö

M.R Partner AB / Bankjobb / Malmö
2026-01-25


Om Avizion Finans
Avizion Finans är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag med fokus på företagsfinansiering, kreditlösningar, inkasso och redovisning. Sedan starten 2019 har vi vuxit kraftigt och är idag cirka 30 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Jönköping.
På Malmökontoret är vi fem kollegor som arbetar nära varandra i ett prestigelöst och engagerat team.
Om rollen
Som kredithandläggare hos oss arbetar du med hela kreditprocessen - från analys till uppföljning. Rollen är bred och ansvarsfull med många kontaktytor, både internt och externt.
Du har daglig dialog med kunder, säljare och kollegor inom administration och pre-collection och blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet, god service och långsiktiga kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Kreditbedömning av nya och befintliga kunder samt deras slutkunder

Beviljande av krediter enligt fastställda kreditinstruktioner

Löpande bevakning av krediter, påminnelser och uppföljning

Hantering av in- och utbetalningar i vårt finanssystem

Medverkan vid onboarding av nya kunder

Framtagning av enklare statistik och rapporter

Vi tror att du har
Erfarenhet av kredithandläggning, kreditbedömning eller liknande, t.ex. från bank, finansbolag, leasing, factoring eller inkasso

Ett analytiskt och strukturerat arbetssätt

Förmåga att fatta egna beslut och ta ansvar

Trivs i en roll med många kontaktytor och kunddialog

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Vi lägger stor vikt vid personlighet och inställning. Du får självklart en gedigen introduktion och stöd för att lyckas i rollen.
Därför ska du välja Avizion Finans
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang, där vi stöttar varandra och har kul tillsammans - både på och utanför jobbet.
Vi erbjuder:

Ett entreprenöriellt och snabbväxande finansbolag

Trevliga lokaler i centrala Malmö

En utvecklande roll med stort ansvar

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

En stark företagskultur med engagerade kollegor

Publiceringsdatum
2026-01-25

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Avizion Finans med M-R Partner AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
John Rembeck 0730-46 31 21 john@mrpartner.se
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag eller hör av dig så tar vi ett första samtal.

Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030650-1806365".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.R Partner AB (org.nr 559194-2114), https://careers.mrpartner.se
Malmö Centralstation (visa karta)
211 20  MALMÖ

Arbetsplats
M-R Partner

Jobbnummer
9702972

