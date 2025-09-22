Kreativ Underhållsingenjör
2025-09-22
Ett smart och meningsfullt valHar du ett stort teknikintresse och gillar att lösa problem? Vill du jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt?
Din nya arbetsplats
Hallsta är ett av Europas ledande bruk inom nischen färskfiberbaserat specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Här har du alltid nära till kunniga och engagerade kollegor. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Hallsta Pappersbruk har länge präglats av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt och effektivt bruk. Vi ligger pendlingsbart från större orter såsom Norrtälje och Uppsala.
Din framtida utmaning
Nu söker vi en Underhållsingenjör som kommer att arbeta brett med infrastrukturfrågor. Det gäller bland annat rörsystem så som vatten och avlopp, värmecentraler, komfortventilation, svetsfrågor och sjöreglering. Allt detta för att driftsäkra och utveckla olika delar av anläggningen. Du ansvarar för långsiktig planering och uppföljning inom ditt område mycket av arbetet drivs via vårt underhållssystem IFS.
Du arbetar både verksamhetsnära och långsiktigt strategiskt med bland annat projektledning, problemlösning, grundorsaksanalys samt stöttar organisationen med dina kunskaper. Även ekonomiskt ansvar kan ingå.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet med brett tekniskt kunnande. Vi tror du har erfarenhet inom rörkonstruktion och/eller mekanikkonstruktion samt har kunskap om tryckbärande anordningar och svetsning. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är nyutexaminerad är du intressant för oss.
Vi lägger stor vikt vid att du har rätt personliga egenskaper för arbetet. För att lyckas i rollen som ingenjör är du flexibel, kreativ, tycker om att arbeta med praktisk problemlösning och har en god analytisk förmåga. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför företaget, så för att trivas är det viktigt att du är kommunikativ och tycker om att bygga långsiktiga relationer.
Vi erbjuder dig
Du får möjligheten att jobba i en verkligt högteknologisk miljö. Våra maskiner, system och tillverkningsprocesser är komplexa och du arbetar dagligen med aktiv problemlösning.Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och välkomnar därför sökande av olika kön och bakgrund.
Vi sätter dig som medarbetare i fokus, vilket innebär att vi lägger stor vikt till introduktionen så att du kommer in i rollen på ett bra sätt. När du växer, växer Holmen. Din utveckling är också Holmens. Därför satsar vi mycket på våra medarbetares kompetensutveckling och skapar förutsättningar för var och en att kunna växa med stimulerande uppgifter och nya utmaningar.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien.
