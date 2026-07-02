Kravledare och kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett strategiskt initiativ inom försäkring med fokus på CRM och Market Automation, där informationsförsörjningen behöver formas för en framtida målarkitektur. Miljön är komplex och präglas av otydligt dokumenterade behov från flera delar av verksamheten, samtidigt som framtida systemstöd ännu inte är valda.
Här får du en central roll i att skapa struktur, tydlighet och spårbarhet i kravbilden. Du blir länken mellan verksamhetens behov och det informationsunderlag som krävs för att informationsarkitekter snabbt ska kunna analysera, modellera och matcha behov mot både nuvarande och kommande system. Det här är en roll för dig som gillar att ta dig an komplexa sammanhang och bidra tidigt i en viktig förflyttning.
ArbetsuppgifterDu dokumenterar informationsomfång och användningsfall så att informationsarkitekter snabbt kan förstå syfte och matcha mot relevanta datapunkter i olika system.
Du arbetar både bottom-up utifrån verksamhetsbehov och top-down utifrån marknadsplan och best practice.
Du driver arbetet med att tydliggöra informationsbehov, omfång och use case anpassade för både verksamhet och informationsarkitekter.
Du säkerställer att krav, informationsunderlag och lösningsförslag är spårbara och kan kopplas till både befintliga och framtida system.
Du stöttar informationsarkitekter genom att leverera ett tydligt, användbart och välstrukturerat informationsunderlag.
Du samarbetar nära verksamhetsrepresentanter, informationsarkitekter, modellerare och ansvariga inom informationsförsörjning.
KravMinst 3 års erfarenhet som kravledare.
Minst 5 års erfarenhet som kravanalytiker inom informationsförsörjning.
Erfarenhet av kravanalys inom bank och försäkring (minst 3 år).
Erfarenhet av kravanalys mot CRM (minst 3 år).
Flytande svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av kravanalys inom Market Automation.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011504-2083321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9990232