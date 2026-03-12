Kravledare IT
2026-03-12
Vi söker en Kravledare IT till ett spännade uppdrag
Uppdragsbeskrivning
Kundens IT-plattformar behöver genomgå omfattande tekniska, strukturella och processorienterade förändringar för att möta morgondagens krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. Kunden söker därför en kravledare som kommer att arbeta med kravframtagning, hålla workshops och samordna kravaktiviteter med projektteam samt rapportera kravarbetets framdrift till din programledare/projektledare. Som kravledare, leder och driver du kravarbetet i ett eller flera projekt med IT-påverkan. Projekten kan omfatta både egenutveckling eller införande av standardsystem och bemannas av verksamhetsspecialister och interna/externa resurser inom IT. Kunden arbetar i stor utsträckning med agilt genomförande där det passar och ser att du ska ha erfarenhet av kravhantering och att formulera krav för en agil utveckling.
Vi vill också att du är van att arbeta i team med projektledare, processledare, lösningsarkitekter och testledare.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Samla in funktionella & icke-funktionella krav genom b.la. workshops och enhetligt dokumentera resultatet av kravarbetet
Säkerställa att kraven kommuniceras och förankras med och mellan olika kravställare
Koordinera kraven med verksamhets- och IT-arkitekter
Säkerställa att kraven är skrivna på ett utvecklingsbart och testbart sätt
Säkerställa kravuppfyllnad i de testfall som tas fram i samarbete med testledare
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare avseende både funktionella och icke-funktionella krav
Ge metodstöd inom kravhantering i projektgruppen men också till andra verksamhetsspecialister/kravställare/intressenter
Bidra till att utveckla kravprocess och strategi i samarbete med andra krav- och testledare
Obligatoriska krav
Högskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, teknik, data och/eller systemvetenskap
Minst 10 års arbetslivserfarenhet i rollen som kravanalytiker inom IT-projekt och därmed arbetat med funktionella och icke funktionella krav de senaste 20 åren
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med minst ett av följande kravverktyg; Azure DevOps, JIRA, ReqView eller motsvarande
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av komplexa verksamhetsprojekt med betydande inslag av IT och systemutveckling (med komplexa avses höga och dynamiska krav, många beroenden och involverandet från flera intressenter)
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ta fram och dokumentera arbetsflöden och processer vid IT-förändringar, t.ex. enligt Astrakanmetoden eller liknande
Certifiering enligt IREB och/eller REQB
Meriterande
Minst 6 månaders erfarenhet av kravställning inom området anläggningsinformation för elbranschen
Minst 6 månaders erfarenhet av kravställning på artikelhantering från konstruktion till lagerhantering inom systemet IFS
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av kravställning för upphandling inom offentlig sektor
Intyg eller certifiering inom facilitering och/eller workshopledning
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
