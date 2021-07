Kravledare inom Banking! - Envoi AB - Datajobb i Stockholm

Envoi AB / Datajobb / Stockholm2021-07-07Kravledare? Följ med på vår resa!Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som står inför en spännande tillväxtfas? Då kan vi på Envoi stolt presentera ditt nästa uppdrag - som vår nya Kravledare!UppdragsbeskrivningVi är i behov av en kravledare till projektet: Beslutsstöd Cloud. Projektet syftar till att byta teknisk plattform för vår gemensamma beslutsstödslösning. Vi tittar både på alternativ i molnet och egen installation. Under hösten avser vi att genomföra en RFI och en RFP.Då detta är en komplex förflyttning med stor verksamhetspåverkan söker vi i första hand efter en certifierad kravledare (IREB eller motsvarande) med starka referenser av liknande upphandlingar (beslutsstödsystem eller andra verksamhetssystem, gärna inom bank & försäkring). Står inte en certifierad kravledare att finna kan vi överväga att nöja oss med starka referenser och bevis på strukturkapital inom behovs- och kravanalys.Identifierar samtliga intressenter inom LFAB (t.ex. säkerhet, compliance, arkitektur), Affärsenheter/Affärsområden och LänsbolagenSkapar/tillhandahåller kravmallar om LF-mall ej finnsSammanställer och dokumenterar den totala kravbilden (funktionella och icke-funktionella krav samt prioritering)Bestämmer lämplig process, verktyg och struktur/modell för att upptäcka, dokumentera och validera kravbilden - baserat på upphandlingsföremålKoordinerar involvering av intressenter under analysfasen i Sourcingprocessen.Verifierar och utvärderar kravuppfyllnad tillsammans med intressenterna under upphandlings- och utvärderingsfasen i SourcingprocessenUpptäcker, dokumenterar och validerar kraven från intressenter, både verksamhets- och systemkrav.Analys av processer (nuläge och börläge)Identifiera affärs-/verksamhetsreglerFormulera funktionella krav på övergripande nivåFormulera beteende och egenskaper på övergripande nivåObligatoriska kravSvensktalandeKunna dokumentera kraven på engelskaLeder och planerar kravarbetetcertifierad kravledare (IREB eller motsvarande)Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Menna belacevic, Talent Acquisition Manager, menna@envoi.se Skicka din ansökan med CV redan idag! Vi går igenom alla ansökningar löpande, Välkommen med din ansökan!Varför ska du jobba hos oss?Vi på Envoi AB kan erbjuda förmånliga attraktiva anställningsvillkor som professionell konsult och vi har naturligtvis kollektivavtal (Almega).Som konsult hos Envoi AB har du engagerade säljare som hittar uppdrag utifrån ditt intresse. Vi har kunder i hela Stockholm inom systemutveckling och teknik. Hos oss får du möjligheten att jobba i en bredd av branscher. Om du har en drivkraft att utvecklas och utmanas med stor flexibilitet, då är det en bra början att bli en del av vår Envoi teamet.Du också får tillgång till personlig utveckling på kort och lång sikt samt friskvårdsbidrag att utnyttja för fysisk aktivitet på fritiden.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-22Envoi AB5851271