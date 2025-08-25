Kravanalytiker till Örebro
Nexer AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-08-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Köping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg i karriären! Och varför inte göra det tillsammans med oss på Nexer?
För Nexer är varje utmaning en möjlighet och som konsult hos oss kommer du få utveckling genom dessa möjligheter, både inom olika tekniker och olika branscher. Du får en stabil och trygg anställning samtidigt som du får möjlighet att testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag. Vi tror på en långsiktig och hållbar anställning där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance.
Vem är du? Vi söker en erfaren kravanalytiker med gedigen kunskap inom området och en förmåga att bidra med insikter på ett öppet och lyhört sätt. Minst fem års arbetslivserfarenhet är ett krav, och vi ser gärna att du har mer än nio år i branschen. Du har relevant utbildning inom exempelvis systemvetenskap eller datavetenskap alternativt mångårig arbetslivserfarenhet som har gett motsvarande kompetens.
Rollen innebär ansvar för att samla in och dokumentera krav från olika intressenter för att tydliggöra projektets behov och mål. Arbetet omfattar hantering och strukturering av krav med etablerade verktyg som UML och Jira, samt att säkerställa att specifikationerna är välorganiserade och lättillgängliga. Dina kunskaper kommer spela en central roll i varierande projekt, där du arbetar nära både tekniska team och verksamheten för att säkerställa leverans av lösningar med hög kvalitet.
Att arbeta nära utvecklingsteamet och omvandla krav till fungerande lösningar är en viktig del av uppdraget. Din roll blir även att följa upp projektets framsteg genom spårbarhetsanalyser och säkerställa att leveranserna uppfyller de uppställda kraven. Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor, stordatorsystem och/eller ekonomisystem.
För att lyckas i rollen krävs flytande svenska och engelska i både tal och skrift. Då uppdragen finns i Örebro ser vi gärna att du bor i närheten.
Vilka är vi på Public Sales?
Affärsområdet Public Sales på Nexer har länge arbetat med att driva och utveckla våra uppdrag inom offentlig sektor - myndigheter, regioner och kommuner. Nu tar vi nästa steg och skapar en ännu starkare plattform och närvaro i Mälardalsregionen. Hos oss får du inte bara arbeta med samhällsviktiga uppdrag - du får också vara med och påverka, forma kulturen och bygga upp något tillsammans med oss Publiceringsdatum2025-08-25Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Xie Gamboa, xie.gamboa@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Läs mer om Nexer här www.nexergroup.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9473279