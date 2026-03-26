Kravanalytiker / IT-arkitekt

Valora bemanning AB / Datajobb / Helsingborg
2026-03-26


Roll: Kravanalytiker / IT-arkitekt
Kompetensnivå: 3
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2026-04-06 - 2026-12-31
Placeringsort: Helsingborg

Om uppdraget:
Kommunen söker en erfaren konsult för ett uppdrag som kombinerad IT-kravledare och IT-arkitekt. Rollen innebär att stötta verksamheter och systemförvaltare vid upphandling av IT-system, applikationer och andra IT-stöd.
Du kommer att arbeta genom hela eller delar av upphandlingsprocessen - från kravställning till utvärdering av anbud - med fokus på att säkerställa rätt tekniska förutsättningar och arkitektur.


Dina arbetsuppgifter
Ta fram kravspecifikationer inför upphandling av IT-system
Formulera både funktionella och icke-funktionella krav
Analysera och kommunicera IT-arkitektur
Identifiera beroenden kopplat till IT-infrastruktur, plattformar och integrationer
Stödja vid upphandling och utvärdering av anbud
Samarbeta nära verksamhet och systemförvaltning

Option på förlängning: Förlängning upp till 18 månader

Säkerhetsprövning: Nej

Kravspecifikation
Skall-krav
Minst 5 års erfarenhet som IT-arkitekt och/eller IT-kravledare
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram IT-kravspecifikationer inför upphandling
Erfarenhet av att formulera icke-funktionella krav
Erfarenhet av IT-arkitekturanalys och kommunikation
Erfarenhet av att identifiera tekniska beroenden
Erfarenhet av upphandlingsprocesser och anbudsutvärdering
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift


Börkrav
Erfarenhet från offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet
Erfarenhet av upphandling av olika typer av lösningar (t.ex. verksamhetssystem, SaaS, integrationsplattformar)
Erfarenhet av molnbaserade, hybrida och on-prem-lösningar
Erfarenhet av risk- och konsekvensanalyser inom IT och arkitektur
Erfarenhet av nära samarbete med verksamhet och förvaltning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: paolos@velorastaffing.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Valora bemanning AB (org.nr 559421-8157)

Arbetsplats
Velora Bemanning

Kontakt
Konsultchef
Paolos Yousif
Paolos@velorastaffing.com
0722986833

Jobbnummer
9821069

