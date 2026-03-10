Kravanalytiker/delprojektledare
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att tillämpa system engineering-metoder för kravhantering, med fokus på behovsanalys, kravmodellering, spårbarhet och livscykelhantering. Arbetet omfattar att formulera, förenkla, tydliggöra och hantera krav kopplade till ritningar, tekniska dokument och dokumentationsflöden samt säkerställa att dessa uppfyller aktuella behov och standarder.
Rollen kräver erfarenhet av arbete med teknisk dokumentation i både projekt- och förvaltningsmiljö samt vana vid att hantera krav kopplade till geodata och BIM inom bygg- och anläggningsprojekt. I uppdraget ingår även att leda och samordna arbetsgrupper med specialistkompetens från olika teknikområden.
För att lyckas i rollen krävs god förmåga att analysera och strukturera komplex information, vara kommunikativ och pedagogisk i samarbetet med olika intressenter samt arbeta metodiskt enligt etablerade processer. Erfarenhet av relevanta verktyg för krav- och dokumenthantering, exempelvis DOORS, Polarion eller Jira, är också viktigt.
Skallkrav 1. Högskole- eller universitetsutbildning om minst 3 år inom teknik, IT, samhällsbyggnad eller annan utbildning som av uppdragsgivaren bedöms som likvärdig. 2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare eller motsvarande roll inom teknik anläggningsdokumentation. 3. Minst 5 års som kravhanteringsspecialist, kravsamordnare eller motsvarande roll inom
teknisk anläggningsdokumentation. 4. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av systematisk kravhantering och
strukturering av krav i kravdatabas, exempelvis IBM DOORS, Polarion, Jira eller liknande verktyg inom teknisk anläggningsinformation. 5. Erfarenhet av att strukturera, leda och genomföra remiss- eller förankringsprocesser för styrande dokument (t.ex. riktlinjer, standarder, tekniska kravdokument), 6. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och tillämpa relevanta branschstandarder för
ritnings- och dokumenthantering, geodata eller BIM, exempelvis ISO 19650, BSAB och
relevanta SS EN standarder. Erfarenheten ska omfatta praktisk tillämpning i projekt eller
förvaltning, inte enbart övergripande kännedom. 7. Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av kravhantering samt framtagning och/eller uppdatering av tekniska kravdokument eller tekniska riktlinjer. 8.Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. 9. Vana av att arbeta i miljöer med skyddsvärd information eller säkerhetsskyddade
verksamheter, alternativt kunna uppvisa motsvarande erfarenhet från uppdrag med höga krav
på informationssäkerhet. 10. Erfarenhet av att arbeta med unika krav ID och spårbarhet mellan krav, kravdokument och tillämpning i projekt/förvaltning.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
