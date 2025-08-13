Kravanalytiker automation - Luleå
2025-08-13
Modernera är ett modernt företag inom rekrytering och bemanning. Besök oss på www.modernera.se.
På uppdrag av en av våra kunder söker vi nu en kravanalytiker inom automation. Vår kund är ett väletablerat konsultbolag med stark ekonomi. Företaget erbjuder intressanta uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på samhällsnyttiga tillämpningar, samt en trygg anställning med kollektivavtal. Företaget har varit verksam sedan 2003 och har idag cirka 100 medarbetare.
Du kommer att arbeta i trevliga lokaler i centrala Luleå, med alternativet att även jobba hemifrån.
Som kravanalytiker blir din roll att tillsammans med andra automationsexperter hjälpa företagets offentliga kunder i deras förflyttning till en effektivare ärendehantering som frigör tid för värdeskapande arbete och leder till förbättrad kvalitet, högre rättssäkerhet och nöjdare medborgare och medarbetare.
Du kommer att arbeta med:
• begreppsmodellering
• informationsmodellering
• informationsklassning
• processutveckling och automatisering
• kravhantering
Utvecklingsarbetet genomförs agilt och utgår från användarnas behov.
Vi söker dig som:
upp till 5 års arbetslivserfarenhet som kravanalytiker.
som person har vana av att utforma användningsfallsdiagram, relationsdiagram, begreppsmodeller m.m samt har förmåga att snabbt kunna sätta dig in i flöden, relationer och vara bekväm med att ha dialog med användarna.
har en akademisk utbildning inom IT.
har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du får:
intressanta uppdrag med samhällsnyttiga tillämpningar.
en anställning på ett företag med stabila kundrelationer och goda samarbeten.
balans mellan arbete och fritid.
en individuell kompetensutveckling som är unik för dig och din karriärbana.
en trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner.
en lönemodell som kombinerar anställningstrygghet med rörlig kompensation och vinstdelning.
en platt organisation med nära till ledningen och stor möjlighet till inflytande.
Du kommer att bli direktanställd hos vår kund på heltid. Provanställningen övergår till en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Kravanalytiker automation - Luleå" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: info@modernera.se
