Kravanalytiker
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om företaget
Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. Vi är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg och utvecklar digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd.
Bolaget ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt alla regioner och nästan samtliga kommuner i Sverige. Inera ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, däribland 1177, Nationell patientöversikt och SITHS.
Inera utvecklar och förvaltar nationella, digitala tjänster för verksamheter inom välfärden - och arbetar på uppdrag av kommuner och regioner för att göra vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik för hela samhället.
Med cirka 340 medarbetare och kontor i Stockholm är Inera en central aktör i den svenska välfärdens digitala omvandling - där teknik och samhällsnytta går hand i hand.
Om rollenInera driver ett projekt inom området samverkansarkitektur med syfte att modernisera infrastrukturen för informationsutbyte mellan aktörer inom vård och omsorg.
Projektet innebär bland annat en förflyttning från SOAP-baserade integrationer till moderna integrationsmönster baserade på REST, API:er och FHIR, samt etablering av ny samverkansinfrastruktur som vidareutvecklar den nationella tjänsteplattformen.
Projektet omfattar initiativ såsom etablering av API-plattform, utveckling av stödtjänster, modernisering av anslutningsprocesser samt framtagning av referensimplementationer. För detta arbete behöver projektet förstärkas med en erfaren kravanalytiker.
Uppdragsbeskrivning:
Konsulten ska stödja projektet i att analysera, strukturera och dokumentera verksamhets- och systemkrav kopplade till utvecklingen av den nya samverkansarkitekturen.
Arbetet sker i nära samarbete med:
arkitekter (enterprise-, lösnings- och informationsarkitekter)
Projektledning
Utvecklingsteam
interna verksamhetsrepresentanter
externa aktörer såsom regioner och myndigheter.
Konsulten förväntas bidra till att säkerställa tydliga, prioriterade och spårbara krav för projektets Leveranser.
Konsulten ska bland annat:
samla in och analysera behov från verksamhet, arkitekter och externa intressenter
formulera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav
strukturera krav i epics, features och user stories
säkerställa kravspårbarhet mellan verksamhetsmål, arkitektur och implementation
stödja arkitekter i krav kopplade till API-plattform, integrationsmönster och säkerhet
bidra till kravmodeller, processbeskrivningar och informationsmodeller
kunna delta i workshops med regioner och andra externa aktörer
stödja prioritering och förfining av backlog tillsammans med produktägare och projektledning
bidra till kravunderlag inför upphandling eller införande av tekniska plattformar
dokumentera i relevanta verktyg (t.ex. Jira/Confluence eller motsvarande).
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet av och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
minst 5 års erfarenhet av kravanalys i komplexa IT-miljöer
erfarenhet av arbete i större IT-projekt eller transformationsinitiativ
erfarenhet av API-baserade integrationslösningar och tekniska backend-kravställningar
erfarenhet av att formulera både funktionella och icke-funktionella krav
erfarenhet av arbete med krav i samverkan mellan flera organisationer
god erfarenhet av workshops och behovsanalys
mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i tal och skrift
Mervärdeskrav:
hälso- och sjukvårdens digitala ekosystem
tidigare arbete och erfarenhet av utveckling av och kravarbete kopplat till NMI-klassade system inom vård-IT
arbete med nationell tjänsteplattform eller liknande integrationsplattformar
standarder som FHIR, HL7 eller OpenAPI
API management-plattformar
arbete med informationsarkitektur eller datamodellering
arbete inom offentlig sektor
arbete med säkerhetskrav för API:er (OAuth2, certifikat, identitetshantering
UppdragsinformationUppdragsperiod: 11/5 - 31/12 2026
Förlängningsoption: +6 månader
Omfattning: 100%
Placeringsort: Du ska kunna infinna sig fysiskt på Ineras kontor i Stockholm minst tre dagar i veckan. Distansarbete är möjligt enligt överenskommelse med beställaren.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
