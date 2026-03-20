Kravanalytiker
2026-03-20
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Kravanalytiker hos vår kund.
Kunden söker en erfaren konsult för ett kvalificerat uppdrag inom kravanalys kopplat till upphandling av ett nytt system för transportplanering. Uppdraget genomförs inom affärsområdet Tilldelningar, som ansvarar för uppdrag åt klient ägarkommuner.
Detta är ett konsultuppdrag där du som huvudkonsult får en central roll i att driva kravarbete inför en strategiskt viktig systemupphandling.
Om uppdraget Kunden avser att upphandla ett system för transportplanering som hanterar hela kedjan från mottagande av uppdrag till planering, genomförande, återrapportering, avvikelsehantering samt rapportering till huvudmän och fakturering.
Genomföra kravanalys Ta fram kravspecifikationer (funktionella och icke-funktionella krav) Driva workshops och intervjuer Säkerställa kvalitet i kravdokumentation inför upphandling enligt LOU Du arbetar som huvudkonsult och kan vid behov föreslå kompletterande resurser som godkänns av klient
Säkerhetskrav Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
SKA-krav
Nivå 3 eller högre (motsvarar ca 4-8+ års erfarenhet) Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av kravanalys och framtagande av kravspecifikationer för komplexa IT-system, inklusive formulering av funktionella och icke-funktionella krav. Konsulten ska ha erfarenhet av upphandlingsnära kravarbete där kravspecifikationer har använts som underlag för upphandling enligt LOU. Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i projektform samt kunna genomföra workshops och intervjuer samt dokumentera och kvalitetssäkra krav i samverkan med beställaren. Konsulten ska ha erfarenhet av strukturerade metoder för kravarbete, såsom processkartläggning, use cases och/eller user stories. Konsulten ska ha erfarenhet av arbete i komplexa systemlandskap med integrationer mellan verksamhetssystem. Konsulten ska kunna utföra uppdraget som huvudkonsult och ha tillgänglighet att genomföra uppdraget under hela den avtalade uppdragsperioden.
BÖR-krav Konsulten bör ha erfarenhet av kravarbete inom transportplanering, inklusive planering, genomförande, återrapportering, avvikelsehantering samt rapportering och faktureringsunderlag. Konsulten bör ha erfarenhet från avfallsverksamhet, återvinningsverksamhet eller kommunal verksamhet, inklusive kommunalt ägda bolag. Konsulten bör uppvisa god analytisk och kommunikativ förmåga samt förmåga att självständigt driva kravarbete till beslut. Personlig lämplighet bedöms genom CV, referenser och intervju.
Övrig information Placeringsort: Göteborg Arbetsmodell: Hybrid Start: Snarast efter avtalstecknande Slut: 2026-09-30
Förlängning: Option om förlängning 2 x 6 månader Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
411 03 GÖTEBORG
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303
