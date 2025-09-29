Kravanalytiker - Stockholm
Kravanalytiker
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Kravanalytiker som vill bidra till både struktur och kvalitet i kravhanteringen. Rollen innebär att kombinera ledning och styrning av kravarbete med operativt analysarbete. Du kommer att stötta andra kravanalytiker i att etablera tydliga arbetssätt, definiera uppdrag och skapa struktur, samtidigt som du själv driver klassiskt kravarbete. Fördelningen är cirka 30 % ledning/styrning och 70 % operativ kravanalys.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Stötta och vägleda kravanalytiker i etablering av arbetssätt och struktur.
Arbeta med analys av verksamhetsbehov och omsätta dessa till funktionella och icke-funktionella krav.
Bidra i utvecklingen av verksamhetsprocesser och tekniska lösningar.
Driva kravarbete kopplat till datamodellering, data warehouse och BI-lösningar.
Använda agila metoder och verktyg för att effektivisera arbetet, inklusive JIRA och Confluence.
Säkerställa kvalitet och tydlighet i kravdokumentation.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys, med fokus på att översätta verksamhetsbehov till funktionella och icke-funktionella krav.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med både verksamhetsprocesser och tekniska lösningar.
Minst 3 års erfarenhet av agila metoder och verktyg, exempelvis JIRA och Confluence.
Erfarenhet av datamodellering samt kravarbete kopplat till data warehouse och BI.
Gedigen erfarenhet av att etablera och förbättra arbetssätt för kravanalys.
Meriterande
Certifiering inom kravanalys, exempelvis IREB.
Djup erfarenhet av JIRA för projekthantering och agilt arbete.
Erfarenhet som Team Lead i agila team enligt Scrum.
God förståelse för data warehouse-design (stjärn- och snöflingsscheman), ETL/ELT-processer och datakvalitet.
Erfarenhet av kravarbete kring ETL mot BI-plattformar, gärna Qlik Sense.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
