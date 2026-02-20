Kraftsystemingenjör till ledande energibolag!
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2026-02-20
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Ludvika
, Fagersta
, Borlänge
, Falun
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelspelare i vårt dynamiska team? Som kraftsystemingenjör hos vår kund i Ludvika får du chansen att arbeta med avancerad teknik och säkerställa att deras högspänningssystem fungerar optimalt.
Om du brinner för teknik, problemlösning och vill vara med och forma framtidens energilösningar, då är detta rollen för dig! Tveka inte - ansök idag och bli en del av vårt innovativa och engagerade team!
Om rollen
Som kraftsystemsingenjör kommer du att spela en central roll i planeringen, designen, utvecklingen, testningen, installationen och samordningen av aktiviteter som involverar högspännings-elektriska system och deras huvudkomponenter. Din expertis kommer att vara avgörande för att säkerställa att dessa system fungerar effektivt och pålitligt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera designlösningar för vår varierade installerade bas av HVDC:s kontroll- och skyddssystem samt operativ teknik
Utföra verifiering av våra lösningar - genomförs i testlabb och på plats
Ha kontakt med våra befintliga kunder för att felsöka problem och förbereda tekniska lösningar
Samarbeta med ett bredare team av likasinnade kollegor och experter för att ge bästa resultat till våra kunderPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Företaget utvecklar och tillverkar avancerade energilösningar inom högspänd likström (HVDC), kraftfulla transformatorer och miljöeffektiva högspänningsställverk. Företaget arbetar med att utveckla teknologier för överföring av energi från produktionsplatsen till användningsområdet med minimal förlust, vilket är avgörande för att stödja hållbar energianvändning.
Företaget är banbrytande inom teknik som ökar tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. De bidrar till att lamporna lyser, fabrikerna fungerar och att sjukhus och skolor håller öppet!
Med sin bas i Ludvika har man idag etableringar runt om i hela världen och framtidsprognoserna för fortsatt tillväxt är mycket god.
Om avdelningen
Du kommer tillhöra den avdelning som ansvarar för service och aftersales.
När ett projekt är slutfört och produkten är i drift, tar avdelningen över ansvaret. Gruppen arbetar med aftersales och är inte involverade i uppbyggnadsfasen, utan ansvarar för slutfasen av projektet.
Gruppen hanterar garantier, projektet som avslutas, uppgraderas eller läggs ner.
Gruppen ansvarar för kontroll- och skyddssystem, inklusive HMI.
Mer information om rollen ges vid intervjutillfället.
Om dig
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
• Minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom Elkraft, IT, Drifteknik, Datavetenskap, Automation eller likvärdigt
• Engelska i såväl tal som skrift
• Vill bo i Ludvika
• Öppen för resor i tjänsten
Vi ser det som meriterade om du dessutom har:
• Erfarenhet av arbete inom IT, Servrar eller som tekniker
• Svenska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som har/är:
• Vilja att bli självgående och högt engagemang: Du har en stark ambition att bli självgående och ta ansvar för ditt arbete. Du är engagerad och motiverad, vilket gör att du kan driva projekt framåt och bidra till teamets framgång.
• Tekniskt intresserad och nyfiken: Du har ett genuint intresse för teknik och en stark nyfikenhet som driver dig att ständigt lära dig mer om de teknologier du arbetar med. Din passion för teknik gör att du håller dig uppdaterad med de senaste framstegen och innovationerna inom ditt område, vilket bidrar till att du kan leverera högkvalitativa lösningar.
• Lösningsfokuserad: Du har en naturlig förmåga att fokusera på att hitta lösningar, oavsett vilka utmaningar du ställs inför. Din positiva inställning och problemlösningsförmåga gör att du alltid strävar efter att övervinna hinder och hitta effektiva och kreativa lösningar på problem.Om företaget
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
• CV-urval
• Intervju med Framtiden (Rekryteringsbolag)
• Intervju med företaget
• Drogtest
Urval sker löpande.Anställningsvillkor
• Startdatum: Våren 2026 (enligt överenskommelse)
• Ort: Ludvika
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Flexibel arbetstid och arbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52115_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
771 24 LUDVIKA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Victoria Österberg victoria.osterberg@framtiden.com +46722080231 Jobbnummer
9754878