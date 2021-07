Kraftsam Handläggare - Kraftsam Personal AB - Säljarjobb i Stockholm

Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Vill du vara med och påverka ett snabbfotat, innovativt bolag inom Fintech-branschen som gör allt vi kan, för att våra kunder ska få en bättre privatekonomi?Har du intresse av försäljning, ekonomi, högt tempo och att skapa värde för våra kunder?Som handläggare:Här tar du första kontakten med kund genom att sälja in vår tjänst till nya kunder (nykundsbearbetning), i syfte med att hjälpa kund till att betala mindre varje månad för sina lån och krediter och på så sätt hjälpa kunden till en bättre privatekonomi.När kunden tackar ja till tjänsten, samlar du in information som behövs, för att sedan skicka ansökan till över 35 långivare och banker.Vi har väldigt hög kundnöjdhet och det är något vi aldrig kommer tumma på. Självklart ska du som söker dessa roller förstå värdet av service i världsklass.Vi har ett stort fokus på att våra medarbetare ska trivas och satsar därför mycket vi på våra anställda. Utöver att erbjuda branschens högsta löner sitter vi i nya lokaler i Vasastan och anordnar många aktiviteter, säljtävlingar och AfterWorks om nu digitala.Vi tror att du har dessa framgångsfaktorer:Brinner för att utvecklas och älskar att utmana din comfort zone för att alltid vara den bästa versionen av dig själv.Ett stort inre driv och en klar målbild över vad du vill åstadkomma.Bygger dina relationer på tillit och förtroende som skapar värde för våra kunder. Du förgyller dina kunders vardag genom en hög kompetens inom ditt yrkesområde, fantastisk service och en härlig energi.Flitens lampa lyser starkt hos dig, att fokusera fullt ut genom hela arbetsdagen är en självklarhet.I rollen som säljare på Zmarta behöver du även vara uthållig och ha ett gott mått av självledarskap, för att skapa väl fungerande rutiner som leder dig till framgång i ditt arbete.Du behärskar det svenska språket väl och kan även växla till god engelska vid behovZmarta Stockholm (Insplanet) erbjuder:Arbetstider mån - fre 08.00 - 17.00Nytt kontor i VasastanGod garanterad ersättning oavsett resultat första tidenHög provisionsmodellSnabba och tydliga karriärmöjligheterHeltidstjänstUnder dina första veckor bjuds du in till ett Onboarding-program, som ger dig kunskaper om företaget, vår säljprocess och de tjänster vi erbjuder, detta sker fysiskt på vårt kontor. En erfaren och motiverad säljledare finns vid din sida, för daglig feedback och coachning.Du ska vara fri från betalningsanmärkningar och inte ha ett aktivt skuldsaldo hos kronofogden.Vi går igenom ansökningar löpande och är du en av de kandidater som bäst matchar vår profil, blir du kontaktad för en digital intervju.Sök med CV och personligt brev där du kort beskriver varför du tycker att du passar för tjänsten.För frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på amir@kraftsam.se Varaktighet, arbetstidHeltid tillsvidare2021-07-07Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-08-07Kraftsam Personal AB5852431