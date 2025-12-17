Kraftledningsprojektör
2025-12-17
Vill du arbeta med några av Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt? Vi söker nu projektörer som vill vara med och utforma nya luftledningar inom spänningsnivåerna 130-400 kV. Hos oss får du jobba med teknik i framkant, i projekt som spelar en nyckelroll i utvecklingen av det svenska elnätet.
Om rollen Som projektör inom ledningsprojekt hos oss är du en del av teamet som ansvarar för framtagning av underlag till ny- och ombyggnation av luftledningar - från tidig design till detaljerad modellering. Du arbetar i projekt tillsammans med kollegor, kunder och andra teknikdiscipliner och bidrar med din tekniska kompetens inom exempelvis:
Modellering och placering av stolpar och ledningar
Ritningsarbete och tekniska underlag i CAD- och GIS-miljö
Fältbesök, datainsamling och samordning mellan discipliner
Framtagning av mängdförteckningar och underlag till upphandling
Din profil Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant teknikområde, eller motsvarande erfarenhet från branschen
Tidigare erfarenhet av projektering av luftledningar inom spänningsintervallet 130-400 kV
Goda kunskaper i programvaror som AutoCAD, PLS-CADD, MicroStation, Inventor, ArcGIS/AGOL eller Icetow
Meriterande
Erfarenhet av 3D-modellering och tekniska beräkningar såsom last, induktion och magnetfält
Erfarenhet från roller som konsult, beställare eller entreprenör inom stam- och regionnär
Kännedom om AMA, á-pris, samt BAS-P eller HMSK-arbete
Vi tror att du är en person som gillar att lösa tekniska problem som har öga för detaljer och som trivs med att arbeta strukturerat - både självständigt och i team.
Därför ska du välja oss Vi är ett konsultbolag med spets inom energi, bygg och infrastruktur - och vi gillar projekt som är viktiga för samhället. Här blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där vi hjälper varandra och har kul tillsammans. Du får inte bara ett jobb med mening - vi erbjuder också:
Bra lön och förmånspaket
Flexibilitet och balans i vardagen
Tjänstepension och sjukförsäkring
Friskvårdsbidrag och roliga aktiviteter tillsammans
Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi är verksamma på både väst- och östkusten. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtresa - och vi hoppas att du vill vara med!Publiceringsdatum2025-12-17Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 16 januari 2026, men rekrytering kommer ske löpande.
Har du frågor om tjänsten? Kul! Hör av dig till hr@icenergy.se
För frågor kring tjänsten kontakta rekryterande chef Mattias Elmquist Runevad på mattias.runevad@icenergy.se
eller ring 073 184 76 52 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IC Energy AB
(org.nr 559129-1454), https://icenergy.se Kontakt
Josefine Nilsson josefine.nilsson@icenergy.se +46 72 228 74 92 Jobbnummer
9650091