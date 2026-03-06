Köttstyckare till Matrix Norrköping
2026-03-06
Är du en passionerad matälskare som brinner för försäljning och ordning och reda? Då har du nu chansen att bli en del av vårt team!
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning, beställning och uppföljning.
• Är mål- och resultatinriktad med ett sinne för ordning och detaljer.
• Kan arbeta självständigt såväl som i grupp.
• Är skicklig på att organisera och hantera beställningar.
• Har ett brinnande intresse för butikens dagliga drift och rutiner, så som inköp, prissättning och upp packning.
• Har tidigare erfarenhet inom områden, exempelvis: beställning, exponering, organisering och skyltning.
• Har erfarenhet av att stycka och putsa kött.
• Kan hantera köttsågen på ett säkert och effektivt sätt.
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till butikens framgång. Som en del av vårt team blir du en viktig kugge i maskineriet och får möjligheten att arbeta med kvalitetsprodukter och service.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Vi är en del av Matrebellkedjan - din destination för mångkulturell mat, frukt och grönt samt manuell köttavdelning. Våra enheter går under namnet MATRIX och har redan fyra butiker i Sverige.
Vårt team, MATRIX, består av unga och drivna medarbetare som brinner för mat och service. Vi är nu cirka 100 engagerade anställda och planerar att expandera vidare över hela Sverige.
Nu söker vi dig som vill följa med oss på denna spännande resa och bli en del av vårt dynamiska team.
Är du den drivna ledaren vi söker? Skicka din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köttstyckare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728) Arbetsplats
Matrix Norrköping Jobbnummer
9781056