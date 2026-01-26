Kosta Boda Art Hotel söker kock
Kosta Boda Art Hotel AB är ett unikt designhotell som exploderar i färg, form och njutning med ursprung i glaset. Hotellet ligger mitt i Glasriket och har 102 rum, 11 konferens- och grupprum, två restauranger, Linnéa Art och Brasserie1742, vår unika Glasbar och en komplett SPA-avdelning. Vi är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Kosta Boda Art Hotel är ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB.
Kosta Boda Art Hotel söker nu erfaren, engagerad och passionerad kock som är redo att ta nästa steg och som tillsammans med vårt team ska utveckla och ansvara för att skapa och ge våra gäster gastronomiska upplevelser i toppklass.
Vi söker dig som är kunnig, har ett brinnande intresse för matlagning med erfarenhet från à la carte restaurang och som alltid sätter gäster, kvalitet, service och kollegor i fokus. Du har kunskap, är van vid att arbeta i och med ett stort köksteam och att ta stort ansvar i köket.
Din roll kräver ödmjukhet, mod, stort engagemang, passion och att du har en innovativ och lösningsfokuserad inställning.
Arbetsuppgifterna kommer bla vara: Förbereda och tillaga mat i enlighet med våra recept och standarder. Hålla köket rent och organiserat i enlighet med gällande hygienkrav. Samarbeta med köksteamet för att säkerställa smidiga arbetsflöden. Anpassa rätter efter gästernas önskemål och dietkrav.
Arbetsplats är hotellets egna restauranger; Linnea Art Restaurant samt Brasserie 1742 men även möjlighet att arbeta på Kosta Delikatess och den nya bowlingrestaurangen på Craft Arena.
Vi anser att samarbete och en härlig stämning i köket är nyckeln till framgång och en bra produkt.
Körkort är inget krav, men ha en plan för hur du tar dig till och från arbetet då arbetstiderna ibland avviker från busstiderna. Möjlighet till personalboende finns vid behov!
Arbetet innebär dagtid, kvällar & helger
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer för rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så hör av dig så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: carmine.lobrace@kostabodaarthotel.se
