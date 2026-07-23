Kosta Boda Art Hotel söker kock
Kosta Food & Beverage AB / Kockjobb / Lessebo Visa alla kockjobb i Lessebo
2026-07-23
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Kosta Boda Art Hotel AB är ett unikt designhotell som exploderar i färg, form och njutning med ursprung i glaset. Hotellet ligger mitt i Glasriket och har 102 rum, 11 konferens- och grupprum, två restauranger, Linnéa Art och Brasserie1742, vår unika Glasbar och en komplett SPA-avdelning. Vi är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Kosta Boda Art Hotel är ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB.
Kökschef till Kosta Boda Art Hotel
Vill du leda ett engagerat köksteam och skapa gastronomiska upplevelser i toppklass? Nu söker Kosta Boda Art Hotel en erfaren, inspirerande och passionerad Kökschef som vill vara med och utveckla våra restauranger och ta vårt matkoncept till nästa nivå.
Som kökschef har du det övergripande ansvaret för kökets dagliga drift, kvalitet, arbetsmiljö och utveckling. Du leder köksteamet med ett närvarande och coachande ledarskap och säkerställer att varje gäst får en matupplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som kökschef eller souschef med ledaransvar.
Har gedigen erfarenhet från à la carte-restaurang.
Är en trygg ledare som motiverar och utvecklar dina medarbetare.
Har ett brinnande intresse för matlagning, kvalitet och råvaror.
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta i ett högt tempo.
Har god kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och köksekonomi.
Du är en person som leder med ödmjukhet, engagemang och passion. Du inspirerar ditt team, har ett öga för detaljer och drivs av att ständigt utveckla både verksamheten och medarbetarna.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som kökschef ansvarar du bland annat för att:
Leda, planera och fördela arbetet i köket.
Säkerställa hög kvalitet på mat, service och presentation.
Utveckla menyer tillsammans med restaurangchef och ledning.
Ansvara för schemaläggning, beställningar, lager och svinn.
Säkerställa att hygienrutiner och livsmedelslagstiftning följs.
Introducera, utbilda och utveckla kökets medarbetare.
Arbeta aktivt med köksekonomi och kostnadskontroll.
Delta i den dagliga driften och vara en del av teamet.Om tjänsten
Arbetsplatsen är främst hotellets restauranger Linnéa Art Restaurant och Brasserie 1742, men tjänsten innebär även ett nära samarbete med våra övriga restaurangverksamheter inom Destination Kosta, såsom Kosta Delikatess och den nya bowlingrestaurangen på Craft Arena.
Vi tror att ett gott ledarskap, nära samarbete och en positiv stämning i köket är grunden för både nöjda gäster och engagerade medarbetare.
Körkort är inget krav, men du behöver ha möjlighet att ta dig till och från arbetet då arbetstiderna ibland ligger utanför kollektivtrafikens tidtabeller. Personalboende finns vid behov.
Arbetet omfattar dagtid, kvällar och helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen att bli en del av Kosta Boda Art Hotel – där gastronomi, design och upplevelser möts!
Vi anser att samarbete och en härlig stämning i köket är nyckeln till framgång och en bra produkt.
Körkort är inget krav, men ha en plan för hur du tar dig till och från arbetet då arbetstiderna ibland avviker från busstiderna. Möjlighet till personalboende finns vid behov!
Arbetet innebär dagtid, kvällar & helger
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer för rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så hör av dig så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: carmine.lobrace@kostabodaarthotel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kosta Food & Beverage AB
(org.nr 559043-4832)
Stora vägen 75 (visa karta
)
365 43 KOSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kosta Boda Art Hotel Kontakt
Food & Beverage Manager
Carmine Lobrace carmine.lobrace@kostabodaarthotel.se +46(0)73-151 27 28 Jobbnummer
10010334