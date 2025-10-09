Kost och köksansvarig
2025-10-09
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
, Höör
Ansvarig för kost och skolkök på en grundskola samt fritidshem med tillhörande uppgifter såsom matbeställningar, specialkoster och allergier, tillredning av frukost, sallader och mellanmål.
Utskänkning av skollunch samt tillhörande uppgifter till utskänk.
80% tjänst dagtid måndag till fredag.
Start 3 november fram till 22 december. Med chans till förlängning.
Avtalsenlig månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kost och köksansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören
A P Kleens Väg 8 (visa karta
)
242 71 LUDVIGSBORG Arbetsplats
Ludvigsborgs Friskola Jobbnummer
9547951