Kost och köksansvarig

Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören / Kockjobb / Hörby
2025-10-09


Visa alla kockjobb i Hörby, Höör, Eslöv, Sjöbo, Lund eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören i Hörby, Höör eller i hela Sverige

Ansvarig för kost och skolkök på en grundskola samt fritidshem med tillhörande uppgifter såsom matbeställningar, specialkoster och allergier, tillredning av frukost, sallader och mellanmål.
Utskänkning av skollunch samt tillhörande uppgifter till utskänk.
80% tjänst dagtid måndag till fredag.
Start 3 november fram till 22 december. Med chans till förlängning.
Avtalsenlig månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kost och köksansvarig".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören
A P Kleens Väg 8 (visa karta)
242 71  LUDVIGSBORG

Arbetsplats
Ludvigsborgs Friskola

Jobbnummer
9547951

Prenumerera på jobb från Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören: