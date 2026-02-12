Korttidsuthyrare till Linde Material Handling
OIO Väst AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-02-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du en kommunikativ person som gillar att få saker gjorda? Trivs du i en serviceinriktad roll där du får skapa struktur, lösa problem och drivs av att ge kunden en positiv upplevelse? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Här får du chansen att bli en del av Linde Material Handling som är ett ledande bolag inom trucktillverkning och logistiklösningar. Rollen är central i kontakten mellan kund, säljorganisation och verkstad, med möjlighet att direkt bidra till hög uthyrningsgrad och kundnöjdhet.
Om Linde Material HandlingLinde Material Handling är en av världens ledande tillverkare av truckar. Sedan 2006 tillhör Linde KION Group, världens näst största tillverkare av truckar och en ledande leverantör av automationslösningar för intralogistik.
Linde står för kvalitet genom hela kedjan för materialhantering. Vi utvecklar högklassiga intralogistiklösningar åt våra kunder som gör kundens verksamhet kostnadseffektiv och lönsam. Lösningarna innefattar el- och dieseltruckar, fleet management-system, automation, förarstöd, finansieringstjänster, och truckutbildning. Truckarnas höga kvalitet stöds av en lika hög servicenivå. En rikstäckande serviceorganisation med över 300 välutbildade servicetekniker arbetar nära våra kunder - en garanti för hög tillgänglighet.
Lindes trucksortiment är unikt. Det omfattar omkring 80 modellserier med cirka 9 000 utrustningstillval. Med detta modulsystem tillverkar Linde truckar och truckflottor som anpassas efter kundens krav för transport, lagring, plockning och stapling.
Vår kultur genomsyras av fyra ledord - Integritet, Samarbete, Mod och Enastående. Tillsammans formar dessa värderingar hur vi arbetar och hur vi lyckas.
Om tjänstenI rollen som Korttidsuthyrare ansvarar du för att säkerställa en effektiv, kvalitativ och kundanpassad hantering av Lindes korttidsflotta. I rollen koordinerar du uthyrning samt återtag av truckar och arbetar nära både säljare och verkstad för att säkerställa att rätt truckmodell matchas mot kundens behov.
Verksamheten är organiserad i fyra områden, där du tillsammans med en kollega blir navet som binder ihop verksamheten och täcker de behov som uppstår, både planerade och akuta. Rollen innebär ett stort inslag av relationsskapande arbete och kräver att du kontinuerligt arbetar lösningsorienterat med ett affärsmässigt förhållningssätt.
Din vardag kombinerar administrativt arbete med operativt ansvar på anläggningen. En del av tiden hanterar du bokningar och administration i SAP, för att sedan strukturera upp på lagret, se till att maskiner är laddade, rätt placerade och används effektivt. Det är just den dynamiken som gör rollen både utmanande och stimulerande, där vi söker dig som gillar denna mix.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bokning och administration av korttidsuthyrning av truckar
Daglig kundkontakt, både internt och externt
Upprätta och administrera hyresavtal
Koordinera transporter
Säkerställa korrekt skick på truckar inför och efter uthyrning
Arbeta och dokumentera löpande i affärssystem (SAP/Excel)
Vi söker dig somHar minst 3 års tidigare erfarenhet av administrativt arbete med kundkontakt
Kan visa god förmåga att planera din vardag och arbeta strukturerat
Besitter förmåga att arbeta självständigt samt fungerar väl i team
Har ett lösningsorienterat och affärsmässigt arbetssätt
Är kommunikativ och serviceinriktad
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Har tidigare erfarenhet av arbete i affärssystem
Det är starkt meriterande om du tidigare arbetat med uthyrningsverksamhet, logistik eller transport. Vi ser det också som meriterande om du har teknisk förståelse och arbetat i affärssystemet SAP.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är relationsskapande, flexibel och samarbetsvillig. Du är mål- och resultatorienterad, samtidigt som du är noggrann och säkerställer hög kvalitet i ditt arbete och i din uppföljning.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering med anställning hos Linde Material Handling. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt då annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-16.00
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Malmö - Olsgårdsgatan 8A
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9739904