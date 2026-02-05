Köra tornkran och bygga Göteborg?

adacto people AB / Maskinförarjobb / Göteborg
2026-02-05


Tornkransförare till Binsell AB - via adacto people
Var med och bygg framtidens Göteborg
Adacto People söker nu erfarna och engagerade tornkransförare till vår samarbetspartner Binsell AB. Tjänsten startar som en uthyrning via Adacto People, med målet att du därefter blir anställd direkt hos Binsell.
Det här är rätt möjlighet för dig som söker en stabil arbetsgivare med låg personalomsättning, där människan alltid står i fokus.
Om Binsell AB
Binsell AB är ett väletablerat bolag som hyrt ut kranar sedan 1951 och som har stark närvaro i centrala Göteborg. Företaget är känt för sitt långsiktiga tänk, sina trygga projekt och sitt goda arbetsklimat. På Binsell är kvalitet, säkerhet och samarbete centrala värderingar - och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Om samarbetet mellan Adacto People och Binsell
Adacto People och Binsell AB har ett nära och långsiktigt samarbete, där fokus alltid ligger på personalens trivsel, utveckling och trygghet. Genom detta samarbete får du som medarbetare rätt förutsättningar att lyckas i din roll och växa över tid.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Som tornkransförare arbetar du i större byggprojekt i centrala Göteborg och är med och formar stadens framtid. Du blir initialt anställd av Adacto People och uthyrd till Binsell, med ambitionen att övergå i anställning hos kund.

Arbetstider: Dag- och kvällsskift

Arbetsplats: Centrala Göteborg

Projekt: Stadsnära och långsiktiga byggprojekt

Vi söker dig som:
Har giltigt tornkransförarbevis

Har tidigare erfarenhet som tornkransförare

Är ansvarsfull, säkerhetsmedveten och noggrann

Trivs med att samarbeta och kommunicera med platsledning och kollegor

Vill arbeta hos en arbetsgivare som satsar långsiktigt på sin personal

Vi erbjuder:
En trygg anställning via Adacto People med möjlighet till övertag hos Binsell

En stabil arbetsgivare med låg personalomsättning

Arbete i välorganiserade projekt med god arbetsmiljö

Möjlighet att vara med och bygga Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7177387-1825821".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
adacto people AB (org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Gustaf Dalénsgatan 19 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
adacto people

Jobbnummer
9724868

