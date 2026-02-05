Köra tornkran och bygga Göteborg?
2026-02-05
Tornkransförare till Binsell AB - via adacto people
Var med och bygg framtidens Göteborg
Adacto People söker nu erfarna och engagerade tornkransförare till vår samarbetspartner Binsell AB. Tjänsten startar som en uthyrning via Adacto People, med målet att du därefter blir anställd direkt hos Binsell.
Det här är rätt möjlighet för dig som söker en stabil arbetsgivare med låg personalomsättning, där människan alltid står i fokus.
Om Binsell AB
Binsell AB är ett väletablerat bolag som hyrt ut kranar sedan 1951 och som har stark närvaro i centrala Göteborg. Företaget är känt för sitt långsiktiga tänk, sina trygga projekt och sitt goda arbetsklimat. På Binsell är kvalitet, säkerhet och samarbete centrala värderingar - och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
Om samarbetet mellan Adacto People och Binsell
Adacto People och Binsell AB har ett nära och långsiktigt samarbete, där fokus alltid ligger på personalens trivsel, utveckling och trygghet. Genom detta samarbete får du som medarbetare rätt förutsättningar att lyckas i din roll och växa över tid.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som tornkransförare arbetar du i större byggprojekt i centrala Göteborg och är med och formar stadens framtid. Du blir initialt anställd av Adacto People och uthyrd till Binsell, med ambitionen att övergå i anställning hos kund.
Arbetstider: Dag- och kvällsskift
Arbetsplats: Centrala Göteborg
Projekt: Stadsnära och långsiktiga byggprojekt
Vi söker dig som:
Har giltigt tornkransförarbevis
Har tidigare erfarenhet som tornkransförare
Är ansvarsfull, säkerhetsmedveten och noggrann
Trivs med att samarbeta och kommunicera med platsledning och kollegor
Vill arbeta hos en arbetsgivare som satsar långsiktigt på sin personal
Vi erbjuder:
En trygg anställning via Adacto People med möjlighet till övertag hos Binsell
En stabil arbetsgivare med låg personalomsättning
Arbete i välorganiserade projekt med god arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och bygga Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), https://jobb.adactopeople.se
Gustaf Dalénsgatan 19
)
417 05 GÖTEBORG
