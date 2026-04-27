Kopia Av Tandsköterska Till Norrteljetandläkarna
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Norrteljetandläkarna är en modern och väletablerad klinik med sex behandlingsrum. Vi arbetar med allmäntandvård och utöver det erbjuder vi implantatbehandling. Här arbetar ett entusiastiskt team och för oss är det viktigt med hög servicenivå och god kvalité på den tandvård vi erbjuder. Att ha roligt ihop på jobbet är något vi värdesätter. Vi strävar efter att hålla en hög nivå på de material och metoder som vi arbetar med.
Teamet är ett glatt gäng på tre tandläkare, två tandhygienister och fyra tandsköterskor. Vår vision är att arbeta mer delegerat och fortsätta utveckla teamarbetet. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är tandsköterska, gärna med några års erfarenhet. Du är en trygg person som vill arbeta med olika patientgrupper och har ett gott bemötande. För oss är det viktigt att du är en lagspelare, har lätt att samarbeta med kollegor och vill bidra till att utveckla arbetet på kliniken. Kvalifikationer
Examinerad tandsköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Att kunna jobba delegerat Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din roll som tandsköterska, att du håller hög kvalitet i ditt arbete och att du vill fortsätta utvecklas.
Vi ser gärna att du har ett driv och intresse för utveckling, har lätt för att samarbeta och ser möjligheter till förbättring. Du visar engagemang i såväl patienter som i mottagningens utveckling. Som person är du kommunikativ och förtroendeingivande i mötet med patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och lämplighet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Götgatan 11A (visa karta
)
761 44 NORRTÄLJE Arbetsplats
Praktikertjänst Dental, Praktikertjänst Norrteljetandläkarna Kontakt
Angelica Svensson 0763370996 Jobbnummer
9877555