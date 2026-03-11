Kopia Av Tandsköterska Sökes Till Karlstad
Freja tandvård ligger alldeles i närheten av Stora Torget i Karlstad.
En renovering/ombyggnation av receptionen och den ena behandlingsrummet har utförts under vintern 2024. Kliniken består av två behandlingsrum.
Vi fungerar som remissinstans för behandling med snarkskenor. Det sker i samarbete med Öron- näsa- halsspecialisterna.
Mottagningen är en del av Praktikertjänst som enligt Svenskt Kvalitetsindex får bäst betyg 10år i rad av både patienterna och personalen.
Ditt nya lilla team består av leg.Tdl. Harun Hadzimusic, l, tsk. Madelene Ejenstam, leg. Thyg. Lotta Vesterberg. Vi jobbar heltid. Våra nuvarande arbetstider är 07:00 -16.00. På fredag slutar vi kl.1300 Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter inom den privata tandvården t.ex. behandling av främst vuxen patienter, receptions arbete, steril arbete och administrationen som kommer med yrket. Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska. Gärna med erfarenhet av yrket
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet Dina personliga egenskaper
Kompetent, självgående, social och följsam
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Harun Hadzimusic 0736288761 Jobbnummer
