Koordinerande servicetekniker
Har du erfarenhet från arbete som servicetekniker eller liknande område och vill ta nästa steg i en mer planerings- och koordinerande roll? Trivs du i en teknisk miljö där struktur, planering och samarbete är avgörande för att verksamheten ska fungera effektivt? Då kan du vara vår kunds nya kollega i Malmö!
Vår kund är en internationell aktör inom energiteknik som arbetar med drift, service och utveckling av kraftanläggningar världen över. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, starkt säkerhetsfokus och en välutvecklad serviceorganisation där planering och koordinering är centrala delar för att säkerställa stabil drift och effektivt underhåll.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader via oss på Mero med möjlighet till förlänging. Mer information om verksamheten delas längre fram i processen.
Om rollen
I rollen arbetar du med planering och koordinering av underhållsaktiviteter inom vindkraft. Du ansvarar för att planera både förebyggande och korrigerande underhåll och säkerställa att rätt resurser, kompetens och utrustning finns tillgängliga för varje uppdrag. Du arbetar nära Site Operations Managers och tekniker ute på fältet och deltar aktivt i planeringsmöten samt uppföljning av genomförda serviceaktiviteter. Rollen innebär också arbete i underhållssystem där du hanterar arbetsorder, planering och uppföljning av serviceinsatser.
Arbetet omfattar bland annat:
• Planering och schemaläggning av förebyggande och korrigerande underhåll på vindkraftverk * Koordinering av resurser, personal och specialiserad utrustning såsom kranar och lyftverktyg * Administration och uppföljning av arbets- och serviceordrar i underhållssystem * Säkerställa korrekt dokumentation, tidsregistrering och uppföljning av utförda arbeten * Delta i planeringsmöten och bidra med statusuppföljning och rapportering * Bidra till utveckling och förbättring av planeringsprocesser och arbetsflöden
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du har erfarenhet från praktiskt service- eller underhållsarbete inom el och mekanik, exempelvis som servicetekniker eller underhållstekniker. Du har en god förståelse för hur service- och underhållsarbete fungerar i fält och trivs i en roll där struktur, planering och samarbete är en viktig del av vardagen. Du är även flytande i engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet som vindkraftstekniker, senior tekniker eller site lead * Erfarenhet av planerings- eller underhållssystem, exempelvis SAP * Erfarenhet av arbete i större serviceorganisationer eller internationella miljöer
Övrig information
Start: Omgående Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi arbetar med löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
