Koordinerande Serviceansvarig
2026-03-24
Vår kund, en central aktör inom värme och kyla för stora fastigheter, söker nu en serviceansvarig. Här får du en nyckelroll i ett växande bolag där din förmåga att skapa struktur och effektivitet kommer att vara avgörande för att säkerställa högkvalitativ service.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som serviceansvarig ansvarar du för planering, samordning och administration av serviceverksamheten. Målet är att säkerställa effektiva arbetsdagar för tekniker och en professionell upplevelse för vår kunds kunder. Rollen innefattar även ett övergripande kontorsansvar samt kontakt med externa leverantörer. Du kommer att arbeta tillsammans med tre andra kollegor på kontoret och mycket av ditt arbete kommer ske i samarbete med tekniker men även projektledare.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder dig en central och ansvarsfull roll i ett växande servicebolag med varierande arbetsuppgifter. Du får nära samarbete med ledning och tekniker, möjlighet att påverka arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Planera och boka servicebesök för tekniker.
Hantera inkommande serviceärenden och ge administrativt stöd till tekniker.
Agera superuser i servicesystem och säkerställa korrekt dokumentation per uppdrag.
Ha övergripande kontorsansvar och löpande kontakt med externa leverantörer.
Ge stöd till projektledare och tekniker.
Andra ad hoc uppgifter kan även förekomma.
Vi söker dig som
Strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande arbetsstil
Förmåga att trivas i en koordinerande roll med många kontaktytor
Kommunikativ och serviceinriktad med en självständig men samarbetsorienterad attityd
Erfarenhet från administrativ roll, gärna inom service, teknik eller kundservice
Mycket god svenska i tal och skrift
God kunskaper inom Office 365
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från fastighet, VVS eller teknisk service
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8G4N60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
