Koordinator till Veoneer sökes!

Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Linköping2021-04-02Är du strukturerad? Gillar du att ha en varierande arbetsdag? Ansök tjänsten redan idag!2021-04-02I tjänsten som koordinator hos Veoneer kommer du få möjlighet att vara med i första stegen i företagets utveckling av kamerabaserade säkerhetssystem. Du kommer vara datainsamlingsteamets ansikte utåt och förmedla uppdrag till Veoneers testförare och följa processens alla steg, allt från planering till uppladdning av data när uppdragen är slutförda. Du kommer agera spindeln i nätet mellan såväl olika projekt, interna kollegor, kunder samt leverantörer. Du kommer ansvara för granskning av uppdrag, inköp av material och utrustning, bokning av testbanor, verifiering av mjuk - och hårdvara i bil, teamets måluppfyllnad samt ansvara för uppföljning med både testförarna, projekten och kunderna. I den här rollen får du möjlighet att arbeta med nästa generations kamerasystem, i en roll med mycket varierande arbetsuppgifter och där arbetet sker i ett högt tempo med många bollar i luften samtidigt. Varmt välkommen med din ansökan.Veoneer är en välkänd aktör inom bilbranschen och är världsledande inom bilteknik. Företaget designar, tillverkar och säljer avancerad system inom mjukvara och hårdvara för passagerarskydd, avancerat körassistanssystem och automatiserad körning till fordonstillverkare globalt. Fördelat på 11 länder är Veoneer idag omkring 7,500 anställda och dom arbetar med AI och banbrytande teknik så som synsystem, radar, lidar, termisk avkänning, elektroniska kontroller och gränssnittet mellan människa och maskin, allt för att förhindra trafikincidenter och mildra effekten när olyckor är oundvikliga. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa vidare www.veoneer.com. Skallkrav:Svenska och engelska i tal och skriftGoda kunskaper i OfficepaketetErfarenhet av administrativa uppgifterMeriterande:FlerspråkigMycket goda kunskaper i Office (särskilt Excel)Tekniskt lagd (ha ett öga för ex. datahantering, bilar, datorer)Erfarenhet av koordinatorrollErfarenhet av projektarbetePersonliga egenskaper och beteenden:För att du ska trivas hos Veoneer så behöver du tycka om att arbeta i ett högt tempo samt ha en mycket god teamkänsla. Att arbeta i grupp samt att kunna arbeta med många saker samtidigt bör vara en självklarhet för dig. Som person ser vi dig gärna som strukturerad, stresstålig, noggrann och ödmjuk. Du är social, positiv och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: OmgåendeOmfattning: Heltid, visstidsanställning 6 månaderOrt: LinköpingVi kommer behandla ansökningar löpande, ansök redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671219