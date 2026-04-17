Koordinator till Linje 14
Örebro universitet / Administratörsjobb / Örebro
2026-04-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Söker du ett meningsfullt uppdrag där du kan påverka framtiden för ungdomar och inspirera till högre studier? Är du kommunikativ och gillar att arbeta operativt? Då är detta ett uppdrag för dig! Vi söker nu en koordinator som vill göra skillnad för barn och ungdomar samt bidra till att utveckla Linje 14.
Bakgrund
Enheten för studentrekrytering och marknadsföring ingår i avdelningen för Kommunikation och samverkansstöd. Enheten ansvarar för studentrekrytering, breddad rekrytering, grafisk formgivning och webb.
Linje 14 är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun, som startade i Vivalla 2003. Målet med samarbetet är att få fler elever från studieovana hem att få hjälp att klara sina studier och därefter gå vidare till högre utbildning. Sedan dess har verksamheten vuxit och i dagsläget finns Linje 14 på sju högstadieskolor, en mellanstadieskola samt två fritidsgårdar inom Örebro kommun.
Läs mer om Linje 14:s uppdrag här: https://www.oru.se/samverkan/skolsamverkan/linje-14/

Dina arbetsuppgifter
I arbetet som koordinator kommer du i huvudsak att planera och genomföra aktiviteter såsom studiehjälp, workshops och studiebesök som är riktade till elever i grundskolan. En stor del av din tid kommer att vara förlagd ute på våra samarbetsskolor och fritidsgårdar tillsammans med våra studentambassadörer där din roll är att coacha dem i deras arbete. Du kommer även själv att ha en operativ roll där du möter elever och får möjlighet att inspirera dem till högre studier.
I din roll kommer även en arbetsledande funktion att ingå, där du tillsammans med verksamhetskoordinator ska samordna arbetet med Linje 14, bland annat genom att rekrytera, utbilda och schemalägga våra cirka 30 studentambassadörer. Som samordnare kommer du även att vara kontaktperson gentemot våra samarbetsskolor och fritidsgårdar.
Vår verksamhet är i en utvecklingsfas, vilket kommer ge dig goda möjligheter till att påverka arbetssätt samt utveckla befintliga och nya aktiviteter. Du har en flexibel roll och arbetsuppgifterna varierar.Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för rollen som koordinator hos oss ser vi att du nyligen har tagit en akademisk examen och har erfarenhet av möten med ungdomar och barn i olika roller.
I och med att du kommer att koordinera arbetet för våra studentambassadörer ser vi det som meriterande om du tidigare varit studentambassadör eller haft roller där du fått rekrytera och schemalägga personal samt om du har en barn- och fritidsutbildning. För att bli framgångsrik i rollen ser vi även att du trivs med att planera och operativt leda olika aktiviteter samt att du känner dig bekväm i möten med människor och att tala inför grupp.
Du formulerar dig även väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.
Krav på B-körkort.
Information
Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader och omfattningen är på 100 %. Önskat tillträde 2026-08-17. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
För att arbeta inom skolverksamhet krävs att du innan din anställning uppvisar utdrag ur belastningsregistret.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Evelina Carey, 019-30 33 06, evelina.carey@oru.se
eller verksamhetskoordinator, Petra Baastad, 019-30 22 46, petra.baastad@oru.se
.
Du kommer att ingå som medarbetare i Enheten för marknadsföring och studentrekrytering, som ingår i avdelningen Kommunikation och samverkansstöd.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till Linje 14:s fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens
Kopia på att du har beställt utdrag ur belastningsregistret
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-05-04. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-02686/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Evelina Carey evelina.carey@oru.se 019-30 33 06 Jobbnummer
9862304