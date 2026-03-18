Koordinator till Arbetsmarknadsavdelningen
2026-03-18
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har Du kunskap och erfarenhet av att samtala, stödja, utveckla och samverka så individer påbörjar sin väg till egen försörjning? Gillar Du att koordinera parallella insatser som ökar motivation, arbetsmarknadskunskap och hälsa?
Är Du nyfiken på rollen som koordinator och har en tilltro till att människor själva skapar progression till arbete och studier? Då har Du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta nära tillsammans med kollegorna på AMA (Arbetsmarknadsavdelningen). Då aktivitetskravet är en utveckling av AMAs nuvarande uppdrag så kommer vi arbeta flexibelt och lösningsfokuserat för att skapa insatser och arbetsmetoder som gynnar deltagarna. Vi bygger vidare på MI (motiverande samtal), BIP (Beskaeftigelses Indikator Projektet) och på de verktyg/insatser som redan finns på AMA.
Som koordinator kommer du samarbeta med socialförvaltningens handläggare på ekonomiskt bistånd för att tillsammans med deltagaren identifiera behov och tydliggöra roller och ansvar. Detta görs via trepartssamtal, kartläggning och täta uppföljningar. Insatser som du kommer koordinera och vara delaktig i motiverande samtal (MI), arbetsmarknadskunskap, språkutveckling, hälsofrämjande stöd och arbetsplatsförlagda aktiviteter.
Du ska trivas att arbeta både enskilt men också att ansvara för gruppaktiviteter. Dokumentation och uppföljning av insatser sker löpande i digitala stödsystem.
Du ansvarar för att skapa en trygg miljö där deltagare trivs och utvecklas. Du coachar både individer och grupper och bidrar till att deltagarna utvecklar sina förmågor inför nästa steg i livet - arbete eller studier.
Din kompetens
Vi söker dig som har en högskoleutbildning, till exempel som arbetsterapeut, socionom eller pedagog, eller annan relevant utbildning samt erfarenhet av att arbeta med människor i utanförskap, Du har god kunskap om arbetsmarknads- och välfärdssystem samt mycket goda kunskaper i svenska språket. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta lösningsfokuserat, kreativt och självständigt. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av MI och BIP, liksom erfarenhet av att arbeta med personer från andra kulturer eller socialt utsatta grupper. Det är också en fördel om du har ett kontaktnät inom det privata näringslivet och/eller kommunala förvaltningar, samt erfarenhet av arbetsmarknadspolitiska insatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och engagemang.
Välkommen till oss
AMA är en del av utbildningsförvaltningen och har cirka 80 medarbetare. Vi arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser för att förebygga och minska utanförskap. Inom AMA finns flera verksamheter som erbjuder stöd genom arbetsträning, rehabilitering, utbildning och utredning.
Regeringen har aviserat ett lagstadgat aktivitetskrav inom försörjningsstödet med planerat ikraftträdande den 1 juli 2026. Utifrån fattade politiska beslut kommer AMA tillsätta flera koordinators tjänster. Reformen innebär att vuxna personer som uppbär försörjningsstöd och som bedöms ha aktivitetsförmåga ska delta i aktivitet för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Utförande och ansvar för aktiviteterna kommer ligga hos AMA.
Tjänsterna innebär att du tillsammans med kollegor och chefer arbetar för verksamhetsutveckling, kvalité och god arbetsmiljö. Hos oss möts du av en kreativ och lösningsfokuserad arbetsmiljö där det finns stora möjligheter att påverka och aktivt bidra till deltagarnas utveckling. Du får tillgång till kollegialt stöd, handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Rollen är meningsfull och ger dig chansen att varje dag göra verklig skillnad.
Bra att veta
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vid anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister visas upp.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som koordinator!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef EFK Arno Willemse 036-105533 Jobbnummer
9805462