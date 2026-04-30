Koordinator Till Apih, Avancerad Psykiatrisk Vård I Hemmet, Lund
Avancerad Psykiatriskt vård I Hemmet, APIH, är en ny vårdform inom specialistpsykiatrin och erbjuder ett flexibelt alternativ till traditionell psykiatrisk heldygnsvård. Ärenden inkommer från såväl öppenvård som slutenvård och utformas utifrån en grundläggande kartläggning där en säkerhetsplan och vårdöverenskommelse tas fram tillsammans med patienten. För många av våra patienter inleds vårdtillfället på en av verksamhetens avdelningsplatser. Vi har sedan möjlighet att gå över till att arbeta med patienten i dennes hemmiljö, med hembesök efter behov dag, kväll och helg. Det innebär att vi kan förkorta vårdtiden på avdelning och fokusera på att stärka patienten i sin hemmiljö. Vid behov har även patienterna tillgång till en jourtelefon dygnet runt.
Vårt arbete bedrivs till största del i patienternas hem med fokus på delaktighet och egenmakt för såväl patienten som anhöriga. På så vis kan vi både fånga upp patienten när den sviktar och arbeta för långsiktig förbättring. APIH har även en avlastningsplats på en av våra heldygnsvårdsenheter där sviktande patienter som vårdas i hemmet kan komma in för en kort stabilisering.
I vårt team finns sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator, koordinator och sekreterare. Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vi utökar vår verksamhet och söker dig som vill bli vår nya koordinator!
I rollen arbetar du aktivt för att våra patienters vårdinsats ska vara förbättrad, förenklad och mer sammanhållen. Du samverkar både internt med olika regionala instanser och externt gentemot kommunala aktörer i patienternas nätverk. Syftet är att optimera de insatser som ges, förebygga att patienter faller mellan olika aktörers uppdrag samt säkerställa att insatserna sker i samma riktning. Det innebär att du driver en kontinuerlig dialog mellan verksamhet och kommun, håller kommunerna informerade om verksamhetens pågående insatser samt hjälper med planering och gemensamma möten. Du deltar vid remissrenomgångar, interna rapporteringar och behandlingskonferenser. Som koordinator är du även verksamhetens kontaktperson för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Då rollen är ny inom vår verksamhet har du stora möjligheter att påverka och utveckla den tillsammans med oss.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd hälso- sjukvårdsutbildning alternativt högskoleutbildning vi bedömer relevant för tjänsten. Tillhör du en legitimerad yrkesgrupp är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. För icke legitimationsyrken krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Erfarenhet från arbete inom psykiatri är ett krav för tjänsten.
Som person är du driven och flexibel, med en god förmåga att skapa både struktur och stabilitet i ditt arbete. Du trivs med samarbete i tvärprofessionella team men är samtidigt van vid att arbeta självständigt. Vidare är du kommunikativ, lösningsfokuserad och har ett fokus på helheten i ditt arbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319379".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Jakob Bergman, Rekryterare 0724-634861
