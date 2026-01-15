Koordinator Schemaplanering
Motala kommun / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
2026-01-15
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Verksamhetsområdet Gemensam personal- och schemaförsörjning startades i september 2025 och består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd inom ovan områden till större delen av socialförvaltningen.
Enheten Schema och Planering ansvarar för strategisk och operativ schemaplanering, uppföljning av strategisk schemaplanering samt utfall och analys tillsammans med andra enheter samt ansvariga enhetschefer inom socialförvaltningen. Effektivt resursnyttjande och bemanningsoptimering är i fokus genom bland annat nyttjande och analys av resurstid, samplanering mellan enheter och utvärdering av bemanningskravPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som koordinator schemaplanering inom det nya verksamhetsområdet Gemensam personal- och schemaförsörjning, GPS, kommer du att inneha en avgörande roll.
Du kommer att fungera som expert inom schemaplanering, där du tillsammans med andra proaktivt och rådgivande stöttar verksamheten i att skapa effektiva och välfungerande scheman. Verksamhetens behov, budget och arbetsmiljö är i fokus. Vi arbetar enligt gällande arbetstidsregler och med hänsyn till enheternas behov och vårdtyngd. Du utför kontroll av tidsregler relaterat till dygns- och veckovila enligt arbetstidslagen och har löpande dialog med olika roller från olika verksamheter.
Som koordinator förväntas du vara ett stöd för verksamhetens olika enheter. Du kommer främst att arbeta i schemaplaneringssystemet Time Care Planering Multi Access, där ett nära samarbete med enheter och chefer är en viktig del i arbetet. Andra system som du kommer att arbeta i är Time Care Pool och VIVA, men även vid behov Personec med flera. Exempel på andra arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat samplanering, semesterplanering, hantera sjuk- och friskanmälan. Vid behov kan du behöva arbeta med andra uppgifter inom verksamhetsområdet.
Du kommer arbeta i team med andra koordinatorer inom schemaplanering samt detaljplanering, där ni tillsammans ansvarar för ett antal enheter. I rollen ingår att arbeta strategiskt. Du ska också arbeta med operativ planering i Time Care Planering Multi Access utifrån sjuk- och friskrutin. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Ditt nära samarbete med chefer och medarbetare är centralt för att säkerställa att schemat motsvarar verksamhetens krav. Det är därför viktigt med en naturlig förmåga att kommunicera och informera om schemaplanering på ett tydligt och pedagogiskt vis. För att lyckas i tjänsten krävs engagemang i yrkesrollen och att proaktivt arbeta med planering. Det gäller att ha förståelse för hela processen från planering till färdigt schema såväl som hantering av statistik och uppföljning. Att rätt person med rätt kompetens finns på plats vid rätt tillfälle är avgörande för att en verksamhet ska fungera. Det är viktigt att värna samarbetet med våra verksamheter. Du utför arbetet med ett professionellt bemötande och en hög servicenivå i alla situationer, där ett lösningsfokuserat förhållningsätt är grunden. I sin helhet är du en god ambassadör och är med och skapar stolthet för Motala kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* En fullständig gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av schemaplanering och bemanningsoptimering, gärna från en större organisation
* God digital kompetens
* God svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis bemanningsplanering, arbetstidslagstiftning, personalekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete i verksamheter med dygnet-runt-drift.
* Erfarenhet av att arbeta i schemaplaneringssystem.
* B-körkort
Vi letar efter dig som:
Hanterar perioder med högre arbetsbelastning och är dynamisk i ditt arbete, har förmågan att anpassa dig till ändrade arbetsförhållanden, nya krav eller förutsättningar.
* Har ett positivt förhållningssätt och är trygg och bekväm med att kommunicera med många olika funktioner.
* Är relationsskapande, samarbetsvillig, tillmötesgående och trygg i ditt bemötande, även i stressiga situationer.
* Är ansvarstagande och självgående, med en förmåga att strukturera och effektivisera ditt arbete.
* Är analytisk och kreativ, med förmåga att se helheten och hitta lösningar som fungerar både för individen och verksamheten som helhet samt delar med dig av kunskap för gemensam utveckling.
* Är strukturerad och som organiserar samt planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Samarbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt vis. Du kan anpassa dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Är öppen och kan utveckla ditt beteende till nya miljöer och förändrade grupper.
Kan ge och ta emot återkoppling för att förbättra och utveckla arbetsgruppens samarbete.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Rikke rikke.weiss@motala.se 141-2254252 Jobbnummer
9685020