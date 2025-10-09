Kontrolltekniker
Procruitment AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-10-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Jönköping
, Nässjö
, Sävsjö
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-09Företaget
Kunden är en stor koncern som tar fram egna produkter, övrig information är konfidentiell. Mer information ges vid intervjutillfälle.Om tjänsten
Vi söker en noggrann och teknikintresserad kontrolltekniker. Rollen är en del av en växande verksamhet och innebär arbete med mätning, verifiering och dokumentation av mekaniska detaljer med mycket höga kvalitetskrav.
Arbetet sker delvis i mikroskop och omfattar främst mekaniska- men även elektroniska komponenter. Du planerar själv ditt arbete och rör dig fritt mellan olika maskiner och stationer. Arbetet är mycket varierande - från enklare dokumentationskontroller till avancerade verifieringar av kritiska detaljer där upp till flera tusen mått ska granskas.
Som kontrolltekniker ansvarar du för att säkerställa att alla detaljer uppfyller tekniska specifikationerna. Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra specialister för att verifiera detaljer.
Din kompetens
Erfarenhet som kontrolltekniker eller mättekniker.
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av finmekanik, elektronik och kalibrering är meriterande. Du är noggrann, strukturerad och samarbetar gärna med andra. Nyfikenhet, ödmjukhet och en vilja att ständigt utvecklas är egenskaper som uppskattas i teamet.
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Huskvarna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Sebastian Sveningsson sebastian@procruitment.se Jobbnummer
9549750