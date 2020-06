Kontrollansvarig inom byggbranschen, Stockholm - Shaya Solutions AB - Byggjobb i Stockholm

Shaya Solutions AB / Byggjobb / Stockholm2020-06-04Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: 01-jul-2020 - 30-jun-2024Ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningUppdraget omfattar att för Kundens räkning agera Kvalitetsansvarig enligt Plan- och Bygglagen (KA-PBL) för bygglov och byggnation av Kundens projekt.I uppdraget ingår bland annat:Upprättande av kontrollplaner PBL för tunnel och ventilationsschaktDeltagande vid tekniska samrådHantering av bestyrkandenPlatsbesökSammanställning till slutsamrådDeltagande vid slutsamrådSäkerhetsprövningSäkerhetsprövning av leverantör och konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):Konsulten skall vara certifierad som kontrollansvarig enligt Plan-och Bygglagen och kunna uppvisa intyg avseende detta. Intyg skall bifogas i anbudet.Konsulten skall behärska svenska språket i tal och skrift.Konsulten skall ha minst 10 års erfarenhet i rollen som kontrollansvarig enligt PBL.Konsulten skall ha minst 2 års erfarenhet av uppdrag som kontrollansvarig i bygglovsprocesserMeriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):Behärskar engelska språket i tal och skrift.Behärskar tyska språket i tal och skrift.AnnatNedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsI ansökan anger du ett kravställt timprisLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsTechbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidDeltid Konsultuppdrag, 4 år2020-06-04Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-11Shaya Solutions AB5253342