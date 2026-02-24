Kontraktsuppföljande konsult - Entreprenad och Projektering
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en konsult för Kontraktsuppföljning avseende produktion av stängsel till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten beräknas ligga runt 80%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som konsult för kontraktsuppföljning innebär att bistå projektledningen med sakkunskap inom projektering och produktion för att säkerställa byggherreansvar och uppfyllande av kontraktskrav. Konsulten agerar oberoende från entreprenören och har inget mandat att fatta beslut för beställaren, utan fungerar som en kvalificerad stödresurs för kontroll, uppföljning och dokumentation av projektets genomförande, inklusive miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetet omfattar både kontroller på plats och granskning av entreprenörens dokumentation.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Upprättande och uppdatering av kontrollprogram och kontrollplaner för projektering och produktion
Granskning och mottagningskontroll av entreprenörens projekteringsbeskrivningar, handlingar och dokumentation
Byggplatskontroller, inklusive ronder, syneförrättningar och tillsyn av utförande
Besiktningar och medverkan som sakkunnig vid arbetsplatskontroller
Beredning av beslutsunderlag för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Medverkan i projekterings- och byggmöten
Uppföljning av ledningsägares arbete och entreprenörens efterlevnad av kontrollprogram
Verifiering av levererade varor, produkter och dokumentation enligt kontrakt och standarder
Upprättande och kontroll av relations- och förvaltningshandlingar, drift- och underhållsinstruktioner
Rapportering av byggplatskontroll och miljösäkring, inklusive dokumentation av krav, beslut och avvikelser
Uppföljning av arbetsmiljö, säkerhet, trafiksäkerhet och elsäkerhet på byggplats
Hantering av förvaltningsdata, slutdokumentation och överlämnande
Verifiering av markförhandlingar och nöjdförklaringar
Systematisk miljösäkring av projektet och stöd vid kontakter med myndigheter
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom område mark- och anläggning. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom el låg-/högspänning järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kunskap om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuella områden.
Krav på skydds- och säkerhetsledarutbildning.
Krav på kunskap inom AB och ABT redovisat i form av utbildning, samt erfarenhet från minst ett järnvägsprojekt.
Krav på utbildning för BAS-P/BAS-U som ej är äldre än 5 år.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7289112-1859671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9761666