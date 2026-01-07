Kontorsvaktmästare
Avdelning Verksamhetsstöd har som huvudmål att utveckla organisationen och skapa effektiva och lättillgängliga stödsystem. Vi stödjer organisationens arbete vad gäller säkerhet, kommunikation, HR, ekonomi, juridik och i andra strategiskt övergripande frågor.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som kontorsvaktmästare hos oss på Länsstyrelsen blir du en del av enheten Säkerhet och service, där du arbetar nära lokalsamordnare, säkerhetssamordnare samt informations- och dataskyddssamordnare.
På enheten finns även registratur och arkivarie, och du samarbetar dessutom löpande med Länsstyrelsernas gemensamma IT-funktion.
Arbetet är varierat och ofta händelsestyrt, och tunga arbetsmoment förekommer.
I rollen ingår bland annat
hantering av larm- och passersystem
posthantering
drift, service och underhåll av lokaler, ledningsplats och reservkraft
underhåll och support av teknisk utrustning
varumottagning och övriga kontorsvaktmästaruppgifter.
Länsstyrelsen har även en bilpool med nio fordon som du och enheten ansvarar för. I detta ingår kontakt med leverantörer och löpande skötsel av bilarna.
Du kommer också att utföra praktiska uppgifter på Landshövdingens residens, såsom enklare reparationer, omflyttning av möbler och stöd vid vissa inköp.Kvalifikationer
Du behöver ha
flerårig och dokumenterad erfarenhet av arbete som kontorsvaktmästare eller motsvarande
god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av systemet Unizon
erfarenhet av liknande arbete inom en länsstyrelsen eller annan statlig myndighet.
Vi söker dig som är drivande, självgående och har lätt för att ta egna initiativ. Du trivs i ett nära samarbete med kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du är noggrann, analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har god kommunikativ förmåga och kan pedagogiskt förklara och bemöta frågor. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och trivs i en social miljö med många dagliga kontakter, både interna och externa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar i enlighet med Länsstyrelsens vision och den statliga värdegrunden.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
