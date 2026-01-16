Kontorsstädare till Gröna Lund!
2026-01-16
Parkmiljöavdelningen på Gröna Lund söker två nya städstjärnor!
Tycker du om när det blir skinande rent? Då är tjänsten som kontorsstädare något för dig!
Vill du jobba på en magisk och fantastisk arbetsplats så finns det möjlighet att komma till oss på Gröna Lund! Vi söker nu de bästa kontorsstädare och hoppas att du är en av dem! Till denna tjänst söker vi dig som är självgående, initiativtagande samt gillar ordning och struktur. Vidare är du noggrann i ditt arbete, du har ett öga för detaljer och har en känsla för vad som uppfattas som "rent och fräscht". För tjänsten är du minst 18 år fyllda och kan kommunicera på antingen svenska eller engelska.
Vem är du?
För den här tjänsten söker vi dig som har tidigare erfarenhet inom städ - gärna inom kontorsmiljöer. Det är meriterande om du har B-körkort samt SRY-utbildning sedan tidigare.
Anställning och ansökan
Tjänsterna har en sysselsättningsgrad på 50% där vi söker två städstjärnor. Arbetstiden är förlagd under kvällar. Tjänsterna är en visstidsanställning som löper på t.o.m. den 31/12-26 med chans till förlägning och start omgående. Lön enligt överenskommelse. Sista ansökningsdagen är 31/1. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Carola Portilla Saladrigas, Shift Manager Parkmiljö, på carola.portilla.saladrigas@gronalund.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Josef Sakaria, Senior HR-Partner, josef.sakaria@gronalund.com
.
På Gröna Lund har vi lokala fackklubb som du kan vända dig. Vid frågor till vår lokala HRF-klubb kan du höra av dig till hrf@gronalund.com
.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Jobbnummer
9689864