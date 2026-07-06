Kontorsassistent
Järfälla kommun, Internserviceavdelningen / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-07-06
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Järfälla kommun i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Kommunstyrelseförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för kommunens samlade utveckling, ekonomiska ställning, samhällsbyggnad, övergripande kommunikationsarbete, personalstrategi med mera.
Inom Kommunstyrelseförvaltningen finns en internserviceavdelning med ansvar för drygt 800 arbetsplatser i tre fristående byggnader, samt tre receptioner som servar medborgare och kommunens egen organisation. Avdelningen består av 12 medarbetare varav fem receptionister, fem övrig service/kontorspersonal, en gruppledare samt en avdelningschef.
Vill du arbeta i en varierad servicefunktion där du bidrar till en fungerande och trivsam arbetsplats inom kommunal verksamhet? Vi söker nu en kontorsassistent som vill vara en viktig del av vår verksamhet och ge stöd till våra medarbetare i det dagliga arbetet.
Som kontorsassistent ansvarar du för att den dagliga driften av arbetsplatsen fungerar smidigt. Rollen är bred och innefattar både praktiska och administrativa uppgifter samt många kontaktytor med såväl kollegor som externa leverantörer.
Du kommer att vara en central funktion i arbetsplatsservicen och bidra till en trygg, säker och välfungerande arbetsmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som kontorsassistent ansvarar du för att säkerställa att arbetsplatsen fungerar smidigt och att medarbetarna får bästa möjliga service i vardagen.
Rollen är bred och du arbetar med både praktiska och administrativa uppgifter och har många kontaktytor både internt och externt. Du kommer att vara en central funktion i arbetsplatsservicen och bidra till en trygg, säker och välfungerande arbetsmiljö.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att vara:
• Hantera felanmälningar och arbeta i ärendehanteringssystem
• Ta emot och hantera fikabeställningar
• Inköp av kontorsmaterial m.fl.
• Rondering och teknisk support av konferensrum
• Hantering av inkommande paket och leveranser (OBS: tunga lyft förekommer)
• Enklare flytt av kontorsmöbler vid behov
• Vara kontaktperson gentemot leverantörer
• Genomföra brandskyddsronder
• Enklare administrativa uppgifter och samtidigt
• Blandade praktiska arbetsuppgifter såsom uppsättning av tavlor/whiteboards m.m
• Ansvar för kaffemaskiner och tillhörande utrustningKvalifikationer
• Du har någon form av eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för rollen
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• B-körkort
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
• Har god datorvana och gillar arbeta med AV- och IT-utrustning
Du har en stark servicekänsla och trivs i en stödjande roll. Du är självgående och är van att ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare har du en god förmåga att prioritera och hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vi ser också att du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Som person är du social, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetsgivaren kan påbörja intervjuer redan innan ansökningstiden har gått ut. Provanställning kan komma att tillämpas om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Internserviceavdelningen Kontakt
Avdelningschef
Said Mousavi said.mousavi@jarfalla.se 0858024507 Jobbnummer
9993008