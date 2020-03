Kontaktsjuksköterska till Onkologmottagning team 3l - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-03-10Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om digBehandlingsmöjligheterna för våra patienter ökar och vi har en onkologisk öppenvård med 9 kontaktsjuksköterskor och 10 dagvårdssjuksköterskor samt 2 undersköterskor som arbetar i nära samarbete med specialistläkare och vår slutenvårdsavdelning för att ge våra patienter den bästa vården med personcentrerat tänk och där kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i teamet runt patienten.En av våra kontaktssjuksköterkor för patienter med njurcancer eller malignt melanom ska snart bli mamma och vi behöver en engagerad ersättare för henne.Vad kan vi erbjuda dig?Du kommer arbeta sida vid sida med 3 kontaktsjuksköterskekollegor i nära samarbete med specialistläkare, kanslister och övriga kollegor på mottagningen. Vi kan erbjuda utbildning exempelvis cytostatikakörkort, 7,5- poängsutbildningar inom allmän och organspecifik onkologi.2020-03-10Som kontaktsjuksköterska har du en given del i mottagningsbesöket tillsammans med patienten och läkaren, du gör vårdplan samt är länken mellan patient/anhöriga, andra involverade professioner och vårdgivare. Du kan ha egen mottagning och/eller uppföljning per telefon för några patienter. Som kontaktsjuksköterska är du också den som lyssnar av telefonsvarare och hanterar patientärenden som kommer in via 1177 e-tjänster.Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av onkologisk vård och/eller mottagningsarbete, specialistutbildning inom onkologisk vård.Vi värdesätter engagemang och ett genuint intresse att göra gott för våra patienter enligt personcentrerad filosofi. Du gillar att arbeta i team men ändå självständigt inom din kompetens.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-05-01 till och med 2021-08-31 VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-03-31VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5141293